Učitelia majú možnosť dostať od Trnavského kraja príspevky do 350 eur

Trnava 10. novembra (TASR) - Učitelia majú možnosť dostať od Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) viacero druhov príspevkov. Napríklad príspevok na bývanie v maximálnej výške 150 eur či na úhradu výdavkov spojených so zvýšením kvalifikácie vo výške 350 eur. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.



V prípade príspevku na bývanie možno poskytnutú čiastku použiť na úhradu nákladov spojených s bývaním. "Na úhradu nájomného, splátok úveru, na kúpu nehnuteľnosti alebo úhradu energií, vodného či stočného. Doteraz sa o príspevok uchádzalo vyše 70 pedagógov," priblížili z TTSK.



Od nového školského roka začal TTSK poskytovať finančné prostriedky aj na preplácanie mimovyučovacej činnosti zamestnancov škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Maximálny počet hodín, ktorý môže byť uplatnený v jednom mesiaci na jedného zamestnanca, je 15 hodín. "Výška finančného príspevku bude maximálne deväť eur za hodinu mimovyučovacej činnosti na jedného zamestnanca. Aktivity nesmú byť súčasne financované cez vzdelávacie poukazy ani iné zdroje financovania," dodali z kraja.



TTSK okrem toho poskytuje príspevok aj na úhradu výdavkov spojených so zvýšením kvalifikácie pedagogických zamestnancov stredných škôl v TTSK. "Ide o finančný príspevok až do výšky 350 eur za semester po dobu dvoch rokov. Príspevok v minulom školskom roku využilo viac ako 40 zamestnancov škôl," zhrnul TTSK.