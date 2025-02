Učitelia s ministrom školstva hovorili o platoch i bezpečnosti

Nitra 3. februára (TASR) - Nízke mzdy pedagogických i nepedagogických pracovníkov, nedostatok učiteľov i bezpečnosť v školách boli témami stretnutia ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) s učiteľmi z nitrianskeho regiónu. Diskusia, ktorá sa v pondelok konala v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, bola prvou zo série stretnutí, ktoré minister plánuje aj v ďalších slovenských mestách.



Podľa Druckera je dôležité otvárať závažné témy práve s učiteľmi, ktorých sa týkajú. "Ak chceme robiť zmysluplné a udržateľné zmeny, je potrebné, aby sme ich pripravovali spoločne. V nasledujúcich týždňoch budem preto v každom kraji na diskusiách o našom školstve otvorený všetkým názorom, návrhom a skúsenostiam," avizoval minister školstva.



Mnohí z učiteľov v diskusii zdôraznili potrebu zlepšiť finančné ohodnotenie pedagogických i nepedagogických zamestnancov. "Peniaze do škôl musíme dostať, pretože v nich čoskoro nebude mať kto pracovať," skonštatovala Eva Horníková zo Združenia základných škôl Slovenska. "Firmy si pri výbere zamestnancov vyberajú tých najlepších uchádzačov. Aj riaditelia škôl by to tak chceli. Ale my musíme často prijímať takmer každého, kto má aspoň pedagogické vzdelanie," doplnil riaditeľ Základnej školy Mojzesovo - Černík Stanislav Petráš.



Zároveň pripomenul, že v školách pribúda počet detí s vážnymi poruchami správania a so psychiatrickými diagnózami. "Keď sú v škole, býva často problém zabezpečiť jej bežný chod. Vážne tu absentuje komunikácia medzi školou a psychiatrami i komunikácia s rodičmi, ktorí o diagnóze svojich detí nechcú hovoriť. Potom riešime problém, že žiak mieri na učiteľa prstom a naznačuje, že ho ide zastreliť, a my nevieme, na koho sa v takýchto prípadoch obrátiť," priblížil Petráš.



Podľa ministra školstva by k zlepšeniu situácie mohla prispieť zmena legislatívy, ktorá sa však netýka iba jeho rezortu. "Dnes nie je možné len tak informovať o psychiatrickej diagnóze jednotlivca. To nie je iba problém školstva. Musíme si definovať, aká autorita má niečo takéto vedieť," skonštatoval Drucker. Zároveň učiteľom pripomenul avizované zvyšovanie miezd o sedem percent, ku ktorému by malo dôjsť od septembra 2025, a rovnaké zvýšenie od 1. januára 2026. Drucker hovoril aj o ďalších plánoch ministerstva, medzi nimi napríklad o zavedení kategórie pedagogický zamestnanec kandidát, ktorú by mohli obsadzovať aj pracovníci s titulom bakalár.



Ministerstvo školstva informovalo, že diskusie s učiteľmi sú organizované v spolupráci s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, so Združením základných škôl Slovenska, s Asociáciou riaditeľov štátnych gymnázií a Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska. Ďalšie stretnutie s ministrom školstva sa bude konať 6. februára v Žiline, 13. februára v Trnave a následne v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Košiciach a Prešove.