UCM a Trnavská univerzita otvoria spoločné študijné programy
Výučba sa uskutoční na oboch univerzitách, pričom spolupracovať budú jednotlivé fakulty.
Autor TASR,aktualizované
Trnava 4. decembra (TASR) - Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) a Trnavská univerzita (TRUNI) v Trnave otvoria od akademického roka 2026/27 tri spoločné profesijne orientované študijné programy. Rektori oboch univerzít vo štvrtok slávnostne podpísali dokumenty k udeleniu internej akreditácie.
Bakalárske programy Ekosystémové vedy a environmentálne zmeny, Psychológia reklamy a spotrebiteľa a Turistický sprievodca bude možné navštevovať v dennej aj externej forme štúdia v štandardnej dĺžke tri roky. Ich cieľom je príprava absolventov do praxe.
„Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave historicky prvýkrát otvoria brány spoločným študentom na nové spoločné študijné programy, ktoré budú profesijne orientované,“ podčiarkla rektorka UCM Katarína Slobodová Nováková.
Výučba sa uskutoční na oboch univerzitách, pričom spolupracovať budú jednotlivé fakulty. „Pripravujeme študentov nielen na dnešný trh práce, ale aj na svet, ktorý sa rýchlo mení - s dôrazom na praktické zručnosti, kritické myslenie a vysokú odbornosť,“ doplnil rektor TRUNI Miloš Lichner.
Študijné programy vznikajú ako súčasť konzorcia oboch trnavských univerzít, ktoré sa zapojili do projektu rezortu školstva na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl financovaného z plánu obnovy. Súčasťou projektu sú aj viaceré investičné aktivity v oblasti infraštruktúry.
