UCM a Trnavská univerzita rokujú o vytvorení konzorcia dvoch univerzít

Bratislava 31. marca (TASR) - Trnavská univerzita v Trnave a Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave rokujú o parametroch výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ktorej cieľom je investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl. Cieľom oboch univerzít je vytvoriť spoločné konzorcium dvoch univerzít. TASR to potvrdili z oboch univerzít.



"V týchto dňoch sumarizujeme materiál, ktorý má odpovedať na otázku finančných nákladov spojených s potenciálnym projektom a s vecným obsahom projektu v súlade s avizovanými parametrami výzvy," priblížil rektor Trnavskej univerzity René Bílik. Podľa prorektora pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou UCM v Trnave Andreja Brníka sú trnavské univerzity na Slovensku jediné, ktoré sú na projekt už rok pripravené a majú potenciál sa v budúcnosti integrovať. S týmto cieľom majú spracované i právne analýzy a cestovnú mapu.



"Dôvod, prečo sme sa nezapojili v predošlej fáze, bol ten, že výzva nebola realizovateľná, keďže boli zle nastavené ukazovatele a možnosti čerpania financií. Po vzájomnej komunikácii s ministerstvom školstva vzali časť pripomienok na vedomie a zapracovali ich," poznamenal Brník. Ak hodnotia podľa neho aktuálne ukazovatele (nie formu, akou sa majú univerzity integrovať), je výzva postavená lepšie. "I tak sú však termíny realizovateľnosti hraničné a bude náročné ich v podmienkach slovenskej legislatívy a štátneho aparátu dodržať," dodal.



MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Výzva je realizovaná z plánu obnovy. "Cieľom výzvy je podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti prostredníctvom spájania do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry," uviedlo ministerstvo školstva na svojom webe. Na spájanie sa vysokých škôl do konzorcií je z plánu obnovy alokovaných 72 miliónov eur. Uzávierka výzvy je 14. apríla.