UCM Night run prepája tento rok šport a duševné zdravie

Trnava 1. mája (TASR) – Hlavnou myšlienkou tohto ročníka bežeckých pretekov UCM Night Run je prepojenie pohybu a mentálneho zdravia. TASR o tom informovala Kristína Kameníková z Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave.



Nočný beh sa uskutoční 2. mája o 20.00 h. "Naším cieľom je rozhýbať Trnavu, informovať verejnosť o benefitoch športu na duševné zdravie človeka, ale aj posilniť športové aktivity Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave," uviedla za organizátorov Kameníková.



Ako doplnila, nočný beh je zážitok, ktorý kombinuje šport, duševné zdravie a kultúru. Trasa, ktorá vedie cez významné pamiatky Trnavy, poskytuje výhľady a netradičnú atmosféru, ktorú bude mať každý bežec možnosť zažiť.



Tento ročník podujatia nesie aj benefičný charakter. Priamo na podujatí sa uskutoční zbierka pre Flek klub, ktorý poskytuje psychologickú pomoc mladým ľuďom. Založili ho psychológovia a odborníci z občianskeho združenia IPčko a majú dlhoročnú podporu ministerstva školstva a rôznych nadácií a fondov.



Trať s dĺžkou 5,96 kilometra je vhodná pre všetkých bežcov bez ohľadu na úroveň ich kondície a skúseností s behom. Beh sa začína a končí na Námestí Jozefa Herdu. "V rámci témy duševného zdravia si organizátori pripravili aj doplňujúci program, a to diskusiu o vplyve behu na duševné zdravie so psychológom a diskusiu so športovcom a kondičným trénerom Patrikom Krajčovičom," doplnila Kameníková.