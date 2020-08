UCM obohatila Univerzitný vedecký a kreatívny park o termocyklér

Trnava 3. augusta (TASR) – Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave rozšírila svoj Univerzitný vedecký a kreatívny park o real-time termocyklér pre kvantitatívnu polymerázovú reťazovú reakciu (PCR). Okrem využitia vo výskume výrazne pomôže podľa rektora Romana Boču i zvýšeniu kvality záverečných prác vypracovávaných v oblasti prírodných vied. Podobné prístroje sa dnes využívajú pri detekcii ochorenia spôsobeného novým koronavírusom. Je v poradí šiesty na Slovensku.



Polymerázová reťazová reakcia patrí k progresívnym molekulárno-biologickým metódam so širokým spektrom využitia v rôznych oblastiach základného i aplikovaného výskumu. Je to metóda a technika umožňujúca vytvárať milióny až miliardy kópií špecifickej vzorky DNA (kyseliny deoxyribonukleovej) – nositeľa genetickej informácie. Za realizáciu výskumu a využitie prístroja v oblasti výučby je zodpovedná mladá výskumníčka a vysokoškolská učiteľka z fakulty prírodných vied Zuzana Gerši. "Tento typ zariadenia, na rozdiel od klasických PCR prístrojov, dokáže merať fluorescenciu reakčnej zmesi po prebehnutí každého cyklu. To znamená, že už v priebehu reakcie, teda reálne v čase, môžeme vidieť pribúdanie množstva DNA," informovala.



Zakúpený prístroj je plne integrovaným systémom kvantitatívnej amplifikácie, detekcie a analýzy dát. Jeho výraznou výhodou je rýchlosť, obratnosť a presnosť. Po komplexnom zaškolení vedeckého personálu a doktorandov univerzity pracovníkmi spoločnosti Hermes LabSystems v septembri 2020 bude prístroj AriaMx Real-Time PCR od spoločnosti Agilent k dispozícii pre realizáciu výskumu a praktické aplikácie.



Rektor Boča predpokladá využitie na úrovni magisterského a doktorandského štúdia v odbore molekulárna biológia. Univerzita podľa jeho slov plánuje i naďalej získavať prístrojové vybavenie, ktoré pomôže rozšíriť možnosti a oblasti realizácie kvalitného výskumu a výučby s cieľom zlepšenia výskumného potenciálu akademickej inštitúcie.