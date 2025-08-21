< sekcia Regióny
UCM odkúpila od Trnavského kraja budovu bývalej SPŠ v Piešťanoch
Univerzita mala budovu od kraja v minulosti prenajatú.
Autor TASR
Piešťany 21. augusta (TASR) - Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave odkúpila od Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) budovu bývalej Strednej priemyselnej školy (SPŠ) na Námestí SNP v Piešťanoch. Sídliť v nej bude Fakulta zdravotníckych vied. Prví študenti by do nej mohli, po skončení rozsiahlej rekonštrukcie, zavítať od akademického roka 2026/27. Rektorka univerzity Katarína Slobodová Nováková a predseda TTSK Jozef Viskupič vo štvrtok podpísali kúpno-predajnú zmluvu.
„Dúfame, že táto budova bude už o rok slúžiť na výuku pre Fakultu zdravotníckych vied, ktorá momentálne sídli na Rázusovej ulici. Tie priestory nám kapacitne nevyhovujú, zároveň budeme radi, ak budeme môcť zvýšiť počet študentov, pretože záujem je takmer štvornásobný oproti tomu, čo v aktuálnych priestoroch môžeme kapacitne prijať,“ povedala po podpise zmluvy Slobodová Nováková. Univerzita by chcela do piatich rokov zdvojnásobiť kapacitu pre študentov tejto fakulty.
„Teší ma, že Trnavský kraj sa mohol užitočne podieľať na tom, aby historická budova bývalej priemyselnej školy dostala nový význam a opäť slúžila vzdelávaniu. Vznikne tu priestor, ktorý podporí rozvoj zdravotníckych odborov, na ktoré je vysoký spoločenský dopyt a prispeje k tomu, aby si mladí ľudia mohli nájsť kvalitné štúdium aj uplatnenie priamo v našom regióne,“ doplnil Viskupič. Verejná vysoká škola je podľa neho predvídateľný a stabilný partner.
Univerzita mala budovu od kraja v minulosti prenajatú. Jej interiér aktuálne prechádza rozsiahlou rekonštrukciou zo zdrojov plánu obnovy v rámci projektu Konzorcium trnavských univerzít a z vlastných zdrojov UCM v celkovej hodnote viac ako 1,44 milióna eur. Okrem toho fakulta získala aj ďalšie projektové zdroje, viac ako päť miliónov eur, na rozvoj zručností budúcich zdravotníckych pracovníkov a vybudovanie simulačného výučbového centra v tejto budove. Simulačné centrum by malo byť hotové do roku 2029.
„Zatiaľ máme za sebou búracie práce, prebieha realizácia nových výplňových murív, zdravotechniky, elektroinštalácie. Postupne prejdeme na omietky a budeme to uzatvárať,“ priblížil za stavebný dozor Ladislav Švejda. Vzhľadom k tomu, že budova je z 30. rokov minulého storočia a pôvodná projektová dokumentácia chýba, vyskytlo sa počas rekonštrukcie už viacero problémov. „Riešime ich aktívne za pochodu tak, aby termín nebol ohrozený,“ doplnil. Ide napríklad o zloženie podláh či systém murovania priečok.
