UCM odkúpila zvyšok budovy na Hajdóczyho ulici v Trnave
UCM pôvodne plánovala kúpiť z projektu konzorcia trnavských univerzít aj budovu bývalých parných kúpeľov na Kollárovej ulici.
Autor TASR
Trnava 9. augusta (TASR) - Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) sa stala v lete 2025 výlučným vlastníkom budovy na Hajdóczyho ulici v Trnave, dvojtretinový podiel Slovenskej technickej univerzity (STU) odkúpila za vyše 1,7 milióna eur. Vyplýva to z informácií zverejnených v Centrálnom registri zmlúv. Ako informovala rektorka UCM Katarína Slobodová Nováková, budovu čaká rekonštrukcia.
„Budovu na Hajdóczyho ulici už naša univerzita využíva dlhodobo, bol to náš spoločný majetok s STU. My sme mali v budove tretinový podiel. STU ju už veľmi dlho nevyužíva, tieto priestory boli prázdne. My sme sa po dohode s rektorom dohodli odkúpiť čiastku, ktorá pripadala STU a zefektívniť využívanie týchto priestorov. Po rekonštrukcii tam bude sídliť filozofická fakulta a fakulta masmediálnej komunikácie, čiastočne fakulta prírodných vied. Zároveň celé prízemie a suterén bude slúžiť pre univerzitnú knižnicu,“ priblížila Slobodová Nováková.
UCM pôvodne plánovala kúpiť z projektu konzorcia trnavských univerzít aj budovu bývalých parných kúpeľov na Kollárovej ulici. „Keďže sme nedostali takú sumu finančných prostriedkov, o aké sme žiadali, našli sme investora, ktorý túto budovu odkúpil od pôvodných majiteľov a nám ju prenajme. My sa v horizonte dvoch rokov plánujeme ako rektorát a kvestorát sťahovať do týchto priestorov. Priestory, kde momentálne sídli rektorát a kvestorát, budú využívané fakultou masmediálnej komunikácie a fakultou sociálnych vied,“ ozrejmila. Vedenie univerzity aktuálne sídli v budove na Námestí Jozefa Herdu.
UCM spolu s Trnavskou univerzitou získali v rámci projektu konzorcia trnavských univerzít z výzvy rezortu školstva spolu viac ako 22 miliónov eur. Aktivity konzorcií sú rozdelené na dve časti - investičné a integračné.
