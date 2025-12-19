< sekcia Regióny
UCM posilňuje spoluprácu so záchrannými zložkami
Cieľom výučby angličtiny vybraných hasičov je, aby sa vedeli lepšie dohovoriť so zahraničnými volajúcimi a aby aj v stresových situáciách rýchlo a presne pochopili, čo sa deje.
Autor TASR
Trnava 19. decembra (TASR) - Univerzita sv. Cyrila a Metoda posilňuje spoluprácu so záchrannými zložkami. Jednou z hlavných oblastí spolupráce je výučba angličtiny pre vybraných hasičov, ktorí pracujú na tiesňovej linke 112. Spolupráca s Policajným zborom sa sústredí najmä na špeciálne výcviky a nácviky krízových situácií. Informovala o tom univerzita.
„Do týchto cvičení sa zapoja aj študenti UCM, ktorí si vyskúšajú úlohu figurantov v modelových situáciách. Takéto tréningy pomáhajú polícii aj ďalším zložkám lepšie sa pripraviť na mimoriadne udalosti a študentom zároveň prinášajú cennú skúsenosť z praxe,“ priblížila univerzita.
Cieľom výučby angličtiny vybraných hasičov je, aby sa vedeli lepšie dohovoriť so zahraničnými volajúcimi a aby aj v stresových situáciách rýchlo a presne pochopili, čo sa deje. „Univerzita im ponúkne jazykové kurzy prispôsobené reálnym situáciám, s ktorými sa záchranári stretávajú každý deň,“ podotkla.
Memorandum o spolupráci podpísali rektorka UCM Katarína Slobodová Nováková, riaditeľ krajského Policajného zboru v Trnave Ján Pažický a riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Zoltán Tanczos.
