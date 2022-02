UCM poskytne ukrajinským študentom mimoriadne štipendiá

Trnava 25. februára (TASR) – Pomoc v podobe mimoriadnych štipendií, odpustenia poplatkov na internátoch a zriadenia konta solidarity sa svojim ukrajinským študentom rozhodla poskytnúť ako prejav podpory a solidarity Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave. Podľa rektora Romana Boču aktuálne študuje na UCM stovka mladých ľudí z Ukrajiny.



„Zo dňa na deň zostali bez možnosti vyzdvihnúť si hotovosť zo svojich platobných kariet a sú v podstate bez finančných prostriedkov. Rozhodli sme preto, že jednotlivé fakulty im môžu poskytovať jednorazové mimoriadne štipendiá vo výške 300 eur, v tomto prípade sa to však bude dať opakovane,“ povedal rektor pre TASR. Vzhľadom na skutočnosť, že ich kontá sú zablokované, budú im ich vyplácať v hotovosti ako fyzicky prítomným osobám.



Ďalšou podporou je odpustenie platieb za ubytovanie na internátoch a hľadajú možnosť, ako pre ukrajinských študentov poskytnúť aj bezplatné stravovanie. „Pracujeme na tom, aby sme mohli zriadiť darcovské konto pre podporu ich štúdia a sociálneho zabezpečenia. Z neho by bolo možné vyplácať sumy podľa potreby,“ doplnil. UCM je pripravená zohľadniť aj zhoršenú možnosť účasti študentov na výučbe. „Prednášajúcich žiadame, aby študentom z Ukrajiny poskytli súčinnosť v snahe pomôcť im pokračovať v štúdiu, aj keď majú problém s fyzickou či online účasťou. Žiadame, aby našli najlepšie možné riešenie ich ďalšieho štúdia a aby im vyšli v ústrety,“ doplnil rektor. K dispozícii je aj univerzitná psychologická poradňa.



Univerzita v súčasnosti zisťuje, koľkí ukrajinskí študenti po skončení sa doterajšej dištančnej výučby vlastne na UCM docestovali. „Prezenčná výučba sa začína od 28. februára, tento týždeň mali naši študenti na ubytovanie sa. Budeme pomáhať všetkým ukrajinským študentom, ktorým k nám do Trnavy podarilo alebo podarí docestovať. Predpokladám, že viacerí stoja ešte na hraniciach,“ uviedol rektor.