UCM predĺžila tender na rekonštrukciu striech na Bučianskej ulici

Trnava 25. októbra (TASR) - Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave predĺžila lehotu na predkladanie ponúk do verejného obstarávania na rekonštrukciu striech v objekte na Bučianskej ulici. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 31. októbra do 9.00 h. Pôvodná lehota bola stanovená do piatka 25. októbra. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom zákazky je rekonštrukcia striech objektu, ktorá bola navrhnutá ako demontáž pôvodných strešných vpustov, vetracích komínkov a hlavíc odvetrania vnútornej kanalizácie," uvádza univerzita v predmete zákazky. Navrhnutá je nová hydro aj tepelná izolácia striech.



"Súčasťou dodávky krytiny budú všetky súvisiace systémové strešné prvky a doplnky," dopĺňa univerzita. Okrem iného sa osadia nové strešné vpusty s ochranným košom. Pôvodné zámočnícke výrobky na streche sa prebrúsia a dostanú nový vrchný náter. Na jednotlivých strechách sa osadia nové bleskozvody.



Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 837.000 eur bez DPH. Financovaná má byť z účelovo viazanej dotácie rezortu školstva. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je po splnení súťažných podmienok najnižšia cena.