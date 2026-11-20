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UCM, UK a CVTI založili Sieť pre bezpečnejšie akademické prostredie
Akademickí ombudsmani pôsobiaci na vysokých školách a odborníci z piatich európskych krajín sa na začiatku novembra stretli na UCM na záverečnej konferencii projektu V4 OmbudsLink.
Autor TASR
Trnava 20. novembra (TASR) - Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, Univerzita Komenského (UK) v Bratislave a Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) oficiálne založili Sieť pre férovejšie a bezpečnejšie akademické prostredie (SAFE). Ide o neformálnu profesijnú platformu prepájajúcu akademických ombudsmanov, dôverných poradcov a ďalších odborníkov pôsobiacich vo vysokom školstve a výskume. TASR o tom informoval prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou UCM Andrej Brník.
„Zakladajúcu chartu podpísali Ildikó Matušíková (UCM), Andrea Fábiková a Magdaléna Musilová (UK) a Zuzana Staňáková (CVTI),“ priblížil Brník. Táto platforma je nadinštitucionálna a vzniká v rámci širšieho partnerstva krajín V4, doplnila UK na svojom webe.
Členovia siete získavajú možnosť zdieľať skúsenosti a príklady dobrej praxe, konzultovať odborné a eticky náročné situácie s kolegami, využívať metodické materiály, odporúčania a ďalšie praktické nástroje.
Môžu sa tiež zapájať do odborných stretnutí, vzdelávacích aktivít a spoločných iniciatív, podieľať sa na rozvoji štandardov férovejšieho a bezpečnejšieho akademického prostredia na Slovensku.
Akademickí ombudsmani pôsobiaci na vysokých školách a odborníci z piatich európskych krajín sa na začiatku novembra stretli na UCM na záverečnej konferencii projektu V4 OmbudsLink. Podujatie prinieslo podľa Brníka okrem založenia SAFE aj predstavenie publikácie Ombuds Compass.
Publikáciu vypracovali medzinárodné pracovné skupiny a venuje sa trom kľúčovým oblastiam. „Porozumeniu ombuds praxi, zviditeľňovaniu a komunikácii ombuds služieb a zodpovedaniu sa z činnosti ombuds pracovísk,“ doplnil Brník.
„Zakladajúcu chartu podpísali Ildikó Matušíková (UCM), Andrea Fábiková a Magdaléna Musilová (UK) a Zuzana Staňáková (CVTI),“ priblížil Brník. Táto platforma je nadinštitucionálna a vzniká v rámci širšieho partnerstva krajín V4, doplnila UK na svojom webe.
Členovia siete získavajú možnosť zdieľať skúsenosti a príklady dobrej praxe, konzultovať odborné a eticky náročné situácie s kolegami, využívať metodické materiály, odporúčania a ďalšie praktické nástroje.
Môžu sa tiež zapájať do odborných stretnutí, vzdelávacích aktivít a spoločných iniciatív, podieľať sa na rozvoji štandardov férovejšieho a bezpečnejšieho akademického prostredia na Slovensku.
Akademickí ombudsmani pôsobiaci na vysokých školách a odborníci z piatich európskych krajín sa na začiatku novembra stretli na UCM na záverečnej konferencii projektu V4 OmbudsLink. Podujatie prinieslo podľa Brníka okrem založenia SAFE aj predstavenie publikácie Ombuds Compass.
Publikáciu vypracovali medzinárodné pracovné skupiny a venuje sa trom kľúčovým oblastiam. „Porozumeniu ombuds praxi, zviditeľňovaniu a komunikácii ombuds služieb a zodpovedaniu sa z činnosti ombuds pracovísk,“ doplnil Brník.