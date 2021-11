UCM v Trnave odmieta novelu zákona o vysokých školách

Trnava 11. novembra (TASR) - Akademický senát (AS) a vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave kategoricky odmietajú obsah novely zákona o vysokých školách (VŠ) a spôsob jej komunikácie zo strany predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Odmietajú spôsob komunikácie predstaviteľov rezortu o novele s členmi kontaktných skupín vysokoškolských reprezentácií. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré poskytli TASR.



Zároveň sa predstavitelia UCM stotožňujú so stanoviskami Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Rady vysokých škôl (RVŠ) SR a ďalších subjektov, týkajúcich sa novely zákona, a požadujú jej stiahnutie z medzirezortného pripomienkového konania.



„Odmietame vytváranie negatívneho obrazu o kvalite slovenských vysokých škôl zo strany predstaviteľov MŠVVaŠ a niektorých predstaviteľov súkromného sektora. Univerzity sa nebránia reformám smerujúcim k zvyšovaniu ich kvality a konkurencieschopnosti. Na druhej strane navrhovaný pokles rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2022 a tohtoročný pokles v celkovej sume viac ako 45 miliónov eur ohrozuje nielen kvalitu vedy a výskumu, ale aj samotnú existenciu verejných vysokých škôl,“ uvádza sa vo vyhlásení.



AS a vedenie UCM podporujú petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách, ktorú iniciovali Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave, RVŠ a Študentská rada vysokých škôl s podporou Klubu dekanov. „Rovnako sa stotožňujeme so zámerom vyhlasovateľov petície, ktorým je stiahnutie návrhu novely vysokoškolského zákona," uviedli. Ich podporu má aj protest za slobodné univerzity, ktorý sa uskutoční 16. novembra v Bratislave, a vyzývajú študentov a zamestnancov UCM slobodne prejaviť názor na novelu vysokoškolského zákona.