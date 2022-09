UCM v Trnave oslávila štvrťstoročnicu a inaugurovala novú rektorku

Trnava 19. septembra (TASR) - Otvorenie akademického roka 2022/2023 Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave bolo v pondelok spojené s inauguráciou rektorky Kataríny Slobodovej Novákovej a oslavou 25. výročia vzniku školy. Pozvanie na slávnosť prijali zástupcovia slovenských univerzít a predstavitelia spoločenského, politického, kultúrneho a cirkevného života. Informovala o tom Jana Štefánková z oddelenia práce s verejnosťou UCM.



Rektorka Slobodová Nováková povedie UCM v období rokov 2022 až 2026. Ako prvú ženu v existencii UCM ju do funkcie vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová 13. mája 2022. Počas akademickej slávnosti boli uvedení do funkcie aj piati prorektori - Ildikó Matušíková pre vedu a výskum, Andrea Čajková pre medzinárodné vzťahy, Ladislav Lenovský pre kvalitu, Bystrík Šramel pre vzdelávanie a Andrej Brník pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou. Rektorka vo svojom príhovore uviedla, že škola vstupuje do veľmi náročného obdobia, ktoré bude poznačené obdobím pandémie i súčasnou medzinárodnou situáciou a s tým súvisiacou energetickou krízou. Na svojom poste má ambíciu posilniť postavenie UCM v medzinárodnom priestore a manažérskymi krokmi stabilizovať a podporiť ľudský potenciál univerzity.



Rektorka súčasne odovzdala úspešným študentom Cenu rektora a vybraným pedagógom Plaketu Jána Sambucusa. Pamätnú medailu k 25. výročiu založenia UCM si prevzali bývalí rektori UCM, tiež vybraní absolventi a spolupracujúce inštitúcie za aktívnu spoluprácu a šírenie dobrého mena univerzity.



UCM vznikla v roku 1997, v danom čase ako jediná na Slovensku umožnila študentom vzdelávať sa v programoch masmediálnej a marketingovej komunikácie. Do dnešného dňa vychovala na piatich fakultách a inštitúte viac ako 29.000 absolventov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania.