UCM v Trnave si aj naďalej uctí 17. november dňom voľna

Trnava 14. júla (TASR) - Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave si aj naďalej uctí 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu, pracovným a študijným voľnom pre všetkých jej zamestnancov a študentov. Univerzita o tom informovala na svojom webe. Vládna koalícia deklarovala v rámci konsolidácie verejných financií zámer zrušiť 17. november ako deň pracovného pokoja.



„Vedenie univerzity rozhodlo, že tento deň bude naďalej dňom pracovného a študijného voľna pre všetkých zamestnancov a študentov UCM,“ uvádza sa na webe univerzity, ktorá poukázala na to, že 17. november je aj Medzinárodným dňom študentstva.



„Tento dátum má v našej histórii mimoriadne dôležité postavenie a spája sa s odvahou študentov postaviť sa proti totalite v roku 1939 aj v roku 1989,“ doplnila univerzita.



Koaličné strany v rámci konsolidácie verejných financií súhlasili, že 17. november by nemusel byť spojený s dňom pracovného pokoja. Zostane však štátnym sviatkom. Vláda je rovnako pripravená rokovať o podobnom postupe ešte pri jednom štátnom sviatku, a to počnúc rokom 2026.