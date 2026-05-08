Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
< sekcia Regióny

ÚDAJNE PREDÁVAL DROGY: Polícia muža obvinila

.
Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj﻿

V prípade dokázania viny môže obvinenému hroziť trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

Autor TASR
Hlohovec 8. mája (TASR) - Polícia obvinila 39-ročného muža, ktorý mal dlhšiu dobu predávať drogy viacerým odberateľom najmä v meste Hlohovec. Počas osobnej prehliadky u neho našli 20 plastových vreciek s väčším množstvom marihuany. Stíhaný je väzobne, informovala trnavská krajská polícia.

„Vyšetrovateľ muža, ktorý svojím konaním naplnil všetky povinné znaky skutkovej podstaty trestného činu, obvinil zo zločinu neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou,“ doplnila polícia. V prípade dokázania viny môže obvinenému hroziť trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

.

Neprehliadnite

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež