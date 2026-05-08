< sekcia Regióny
ÚDAJNE PREDÁVAL DROGY: Polícia muža obvinila
V prípade dokázania viny môže obvinenému hroziť trest odňatia slobody na tri až desať rokov.
Autor TASR
Hlohovec 8. mája (TASR) - Polícia obvinila 39-ročného muža, ktorý mal dlhšiu dobu predávať drogy viacerým odberateľom najmä v meste Hlohovec. Počas osobnej prehliadky u neho našli 20 plastových vreciek s väčším množstvom marihuany. Stíhaný je väzobne, informovala trnavská krajská polícia.
„Vyšetrovateľ muža, ktorý svojím konaním naplnil všetky povinné znaky skutkovej podstaty trestného činu, obvinil zo zločinu neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou,“ doplnila polícia. V prípade dokázania viny môže obvinenému hroziť trest odňatia slobody na tri až desať rokov.
„Vyšetrovateľ muža, ktorý svojím konaním naplnil všetky povinné znaky skutkovej podstaty trestného činu, obvinil zo zločinu neoprávnená výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou,“ doplnila polícia. V prípade dokázania viny môže obvinenému hroziť trest odňatia slobody na tri až desať rokov.