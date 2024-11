Údajne sa vyhrážal podpálením redakcie, súd ho však do väzby nevzal

Galanta 28. novembra (TASR) - Obvineného 33-ročného muža z okresu Galanta, ktorý sa mal vyhrážať podpálením redakcie regionálneho média v Dunajskej Strede, nevzali do väzby. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Galanta mu nahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka. Zároveň mu uložil viaceré povinnosti a obmedzenia. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Krajského súdu v Trnave a okresných súdov v jeho obvode Jana Kondákorová.



"Uznesenie súdu nie je právoplatné. Prokuratúra podala proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Krajský súd v Trnave," priblížila hovorkyňa.



Muž obvinený zo zločinu vydierania má zákaz zdržiavať sa v meste Dunajská Streda, kde má sídlo redakcia regionálneho média. Dostal tiež zákaz kontaktu so šéfom tohto média.



Musí sa dostavovať k probačnému a mediačnému úradníkovi okresného súdu v mieste jeho trvalého pobytu, musí vopred oznamovať vycestovanie mimo územia SR. Má tiež povinnosť dostavovať sa na predvolanie pred orgány činné v trestnom konaní a na súd na úkony prebiehajúceho trestného konania.



Trestné oznámenie prijali dunajskostredskí policajti od šéfredaktora tamojšieho média v utorok 26. novembra. Vďaka operatívnej činnosti sa podozrivého zo skutku podarilo do niekoľkých hodín obmedziť na osobnej slobode.