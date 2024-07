Udalosť na Pohode podrobia organizátori analýze, evidujú 29 zranených

Trenčín 13. júla (TASR) - Pád stanu na festivale Pohoda chcú jeho organizátori podrobiť dôslednej analýze a o jej výsledkoch budú otvorene komunikovať. Na sobotňajšom tlačovom brífingu v Trenčíne to uviedol riaditeľ festivalu Michal Kaščák. Doplnil, že im je ľúto každého jedného zranenia a všetkých, ktorí boli zasiahnutí pádom stanu po veternej smršti na festivale Pohoda. Po páde stanu bolo ošetrených 29 osôb, z toho jedna mala stredne ťažké zranenie.



"Momentálne je stavba zaistená a prebieha tam policajné vyšetrovanie. Vo večerných hodinách príde do Trenčína riaditeľ spoločnosti, ktorá stan stavala a bude k dispozícii policajným zložkám," uviedol Kaščák. Zároveň poďakoval policajtom, hasičom, záchranárom a celému organizačnému tímu za profesionálny prístup. "Zažili sme veľmi veľkú vlnu spolupráce a neskôr aj spolupatričnosti a solidarity. Je na nás, aby sme sa teraz vedeli vysporiadať s následkami udalosti, ale aj s otázkami týkajúcimi sa budúcnosti festivalu," poznamenal Kaščák.



Rozhodnutie predčasne ukončiť festival bolo podľa jeho slov jediné možné. "Po prerušení festivalu sme si vzali krátky čas na premyslenie. Prezreli sme festivalový areál a keďže sme neboli schopní garantovať neporušenosť stavieb a úplné bezpečie pre návštevníkov, zhodli sme sa na tom, že pokračovať nie je možné," dodal riaditeľ festivalu.



Hlavný lekár festivalu Jaroslav Vidan zosumarizoval, že po páde stanu ošetrili 29 pacientov, ktorých zranenia si vyžiadali nemocničnú starostlivosť. "Štyria ľudia boli transportovaní do nemocnice v Považskej Bystrici a ďalších 25 do trenčianskej nemocnice. Dvadsaťosem zranení bolo ľahkého rázu a jedno zranenie bolo klasifikované ako stredne ťažké, keďže išlo o zlomeninu bedrového kĺbu. Môžem vyhlásiť, že ani jeden zo zranených nebol ohrozený na živote," skonštatoval Vidan.



Primátor Richard Rybníček označil piatkovú (12. 7.) veternú smršť za najsilnejšiu v Trenčíne za posledné mesiace. "Keď sme videli profesionalitu organizačného tímu, nebolo nutné vyhlasovať mimoriadnu situáciu. Vďaka ochote správcu športovej haly sme ju okamžite sprístupnili pre odchádzajúcich návštevníkov z Pohody. K dispozícii bolo 1500 miest a športovú halu využila asi stovka ľudí, ktorým sme zabezpečovali v spolupráci s organizátormi vodu, stravu a hygienické potreby," povedal Rybníček.



Festival Pohoda organizátori predčasne ukončili po piatkovej intenzívnej búrke a páde veľkého stanu. Pre pád stanu začala polícia trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Policajný vyšetrovateľ pribral do konania Ústav súdneho inžinierstva zo Žiliny.