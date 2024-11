Udalosti 17. novembra si pripomenuli v B. Bystrici stovky študentov

Banská Bystrica 16. novembra (TASR) - Sprievod viac ako stovky študentov a delegácií z partnerských regiónov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) si v sobotu pri pamätnej tabuli na Národnej ulici v Banskej Bystrici pripomenul udalosti 17. novembra spred 35 rokov. Spomienkové podujatie bolo súčasťou prvých Stredoeurópskych župných študentských hier, ktoré v sobotu oficiálne skončili.



Ako informovala hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková, podujatie zorganizoval BBSK spolu s partnermi s cieľom prepojiť nielen mladých športovcov zo spolupracujúcich regiónov v Poľsku, Maďarsku a na Ukrajine, ale aj stredné školy. K športovým výpravám, ktoré prišli do Banskej Bystrice už vo štvrtok (14. 11.) na slávnostný otvárací ceremoniál, sa v sobotu pridali aj delegácie z vedenia jednotlivých krajov.



Predseda BBSK Ondrej Lunter a podpredseda BBSK pre oblasť školstva Mikuláš Pál ich privítali na slávnostnom obede, po ktorom sa spoločne presunuli do priestorov Thurzovho domu. Po krátkej prehliadke nasledovala prezentácia zameraná nielen na históriu mesta, ale aj súčasné fungovanie BBSK.



"Dnes máme u nás v Banskobystrickom kraji česť hostiť doteraz najväčší regionálny samit od ustanovenia krajskej samosprávy na Slovensku. Som vďačný zástupcom troch žúp zo susedných krajín za to, že prišli k nám do kraja a na Slovensko v predvečer významného štátneho sviatku 17. novembra, Dňa boja za slobodu a demokraciu. A tiež za to, že podporili myšlienku župných študentských hier, ktoré v tomto termíne organizujeme," uviedol Lunter.



Po rokovaní sa delegácie priamo na Námestí SNP pridali k športovcom a spoločný sprievod viac ako stovky účastníkov smeroval na Národnú ulicu k pamätnej tabuli, ktorá je poctou iniciatíve Verejnosť proti násiliu (VPN). Tu sa študentom prihovoril banskobystrický krajský predseda a spoločne symbolicky zapálili sviečky. Po spomienkovej slávnosti smerovali všetci do priestorov Gymnázia Andreja Sládkoviča, kde prebehlo slávnostné ukončenie športových hier a dekorovanie najlepších športovcov. Tu sa najlepšie darilo domácej výprave BBSK a športovcom z Ukrajiny.