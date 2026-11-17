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Udalosti Nežnej revolúcie si Nitrania pripomenuli aktivitami
Spomienkou na obete komunizmu, pochodom k pamätnej tabuli Nežnej revolúcie a večernou diskusiou o slobode si obyvatelia Nitry v utorok pripomenuli 37. výročie novembrových udalostí z roku 1989.
Autor TASR
Nitra 17. novembra (TASR) - Spomienkou na obete komunizmu, pochodom k pamätnej tabuli Nežnej revolúcie a večernou diskusiou o slobode si obyvatelia Nitry v utorok pripomenuli 37. výročie novembrových udalostí z roku 1989. Deň boja za slobodu a demokraciu je zároveň aj priestorom na rozhovor o tom, ako sa nám tieto hodnoty darí chrániť dnes, skonštatoval Timotej Lauko z iniciatívy Občianska Nitra, ktorá program osláv pripravila v spolupráci s mestom.
Celodenný program osláv odštartoval aktivitami na nitrianskych základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Workshop Pečiatka slobody v priestoroch Kreatívneho centra na Martinskom vrchu ponúkol účastníkom možnosť vytvoriť si vlastné potlače na tričká pomocou autorských motívov študentov Strednej školy umeleckého priemyslu v Nitre. Motívy sú inšpirované 17. novembrom.
Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa pripravila výstavu Born in 1989 v priestoroch Študentského domova Nitra. Výstava približuje individuálne prežívanie, osobné postoje a rozmanité interpretácie udalostí novembra 1989 v Nitre. Návštevníkom ponúkne chronologický prehľad udalostí, ale aj pohľad na spoločenskú atmosféru, emócie, formy občianskej angažovanosti a premeny verejného priestoru.
Mestský program vyvrcholí vo večerných hodinách koncertom slovenskej kapely Korben Dallas v kine Palace na Radlinského ulici.
Celodenný program osláv odštartoval aktivitami na nitrianskych základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Workshop Pečiatka slobody v priestoroch Kreatívneho centra na Martinskom vrchu ponúkol účastníkom možnosť vytvoriť si vlastné potlače na tričká pomocou autorských motívov študentov Strednej školy umeleckého priemyslu v Nitre. Motívy sú inšpirované 17. novembrom.
Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa pripravila výstavu Born in 1989 v priestoroch Študentského domova Nitra. Výstava približuje individuálne prežívanie, osobné postoje a rozmanité interpretácie udalostí novembra 1989 v Nitre. Návštevníkom ponúkne chronologický prehľad udalostí, ale aj pohľad na spoločenskú atmosféru, emócie, formy občianskej angažovanosti a premeny verejného priestoru.
Mestský program vyvrcholí vo večerných hodinách koncertom slovenskej kapely Korben Dallas v kine Palace na Radlinského ulici.