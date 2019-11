Udalosti z roku 1989 pripomenie v Žiline aj podujatie 30 rokov po

Žilina 13. novembra (TASR) – Udalosti z novembra 1989 pripomenú v Žiline výstavy, besedy, divadelné predstavenia či konferencia o Nežnej revolúcii, ktoré pripravilo mesto v spolupráci so žilinskými kultúrnymi inštitúciami. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že Žilinčania sa môžu započúvať do piesní Karla Kryla, folkových skladieb v podaní Igora Cvacha či tvorby kapely Slobodná Európa v piatok (15. 11.) na Námestí Andreja Hlinku na podujatí v názvom 30 rokov po. "Okrem nich vystúpia aj umelci Nikita Slovák, Anton Popovič či Anton Šulík s pozdravom od Ruda Sikoru," uviedol Miškovčík.



"Udalosti z novembra 1989 vnímam ako obdobie obrovských očakávaní a nadšenia. Aj cez všetky problémy, ktorými si naša krajina neskôr prešla, viem, že to bolo jedno z najlepších období, na ktoré by sme mali byť právom hrdí. Napriek politickej, odbornej či ľudskej nepripravenosti boli udalosti z roku 1989 to, čo zásadným spôsobom zmenilo našu krajinu," zhodnotil primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.



Podľa zachovaných zápiskov z dobovej kroniky sa prvé zhromaždenie na podporu manifestácií študentov v Prahe uskutočnilo v utorok 21. novembra 1989 na Námestí V. I. Lenina (neskoršie Námestie Ľ. Štúra, dnes priestor OC Aupark) v Žiline. "V podvečerných hodinách sa zhromaždilo niekoľko tisíc študentov vtedajšej Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline. Označení boli trikolórami a v rukách niesli sviečky. Protesty v Žiline pokračovali aj 22. a 23. novembra 1989. K vysokoškolákom sa pridalo množstvo obyvateľov mesta, ktorí žiadali zmeny na najvyšších politických miestach. K mikrofónu na tribúne pristupovali študenti, ale aj občania mesta, aby predniesli svoje príhovory," dodal Miškovčík.



"Približne 20.000 ľudí sa zhromaždilo aj 27. novembra na žilinskom Námestí V. I. Lenina, aby podporili generálny štrajk. Vo večerných hodinách sa na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline stretli na spoločnom rokovaní predstavitelia Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska, Miestneho národného výboru a zástupcovia Občianskeho fóra, čo bol zároveň oficiálny začiatok obmeny politických síl v Žiline," uzavrel hovorca mesta Žilina.