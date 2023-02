Udelenie mestských privilégií v Prievidzi pripomína výstava v múzeu

Prievidza 2. februára (TASR) - Prievidza si v tomto roku pripomína 910. výročie prvej písomnej zmienky a 640 rokov od získania privilégií slobodného kráľovského mesta. Druhý z míľnikov približuje výstava Našim verným mešťanom a hosťom...(Fidelibus civibus et hospitibus nostris...), ktorú vo svojich priestoroch v týchto dňoch sprístupnilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Informovalo o tom na svojom webe.



"Kráľovná Mária z rodu Anjou udelila Prievidzi kráľovské mestské výsady päť dní pred začiatkom februára 1383. Regálie kráľovnej Márie patrili k najvýznamnejším a najprínosnejším dokumentom pre mesto, ktoré ich udelením získalo vo všetkým oblastiach - administratívnej i hospodárskej a z nich vyplývajúcej kultúrnej," načrtla Jaroslava Kupčoková z múzea.



Obsah listiny v desiatich bodoch, ktoré určujú práva mesta a jeho povinnosti voči kráľovstvu, výstavné podujatie prezentuje prostredníctvom historických predmetov zo zbierok múzea. "Prezentácia hrdo demonštruje, že Prievidžania si volili richtára, mestskú radu, farára, mali vlastné súdy, rozvíjali remeslá, konali jarmoky, vyberali mýto, dokonca dostali navždy do držby tri osady, pričom skutočne Malá a Veľká Lehôtka dodnes ostali súčasťou mesta," priblížila Kupčoková.



Ochranu mešťanov zase podľa nej zabezpečovalo míľové právo, chrániace remeselníkov pred konkurenciou vo výrobe i jarmočnom predaji, listina bola záštitou pred akýmkoľvek násilím, zásahmi do užívania majetku i do súdnych sporov. "Historický prameň ilustruje aj povinnosti mesta, ktoré odovzdávalo do kráľovskej pokladnice 400 zlatých florénov," doplnila.



Sledovať osud privilégií v nasledujúcich dobách až po ukončenie ich platnosti v roku 1770 kráľovnou Máriou Teréziou môžu návštevníci múzea do 24. marca.