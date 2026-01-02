< sekcia Regióny
Údery a kopance: Trojlístok z Mlynároviec čelí obvineniu
K útoku na 59-ročnú ženu a 22-ročného muža došlo podľa hovorkyne v auguste minulého roka v katastri obce Beňadikovce.
Autor TASR
Svidník 2. januára (TASR) - Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svidníku obvinil z trestného činu ublíženia na zdraví troch mužov vo veku 32, 53 a 24 rokov pochádzajúcich z obce Mlynárovce. Skutok spáchali formou spolupáchateľstva. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
K útoku na 59-ročnú ženu a 22-ročného muža došlo podľa hovorkyne v auguste minulého roka v katastri obce Beňadikovce. Ako uviedla Ligdayová, 32-ročný muž popoludní na poli v časti zvanej Rakova fyzicky napadol 59-ročnú ženu, tá v dôsledku útoku spadla na zem a utrpela zranenia vyžadujúce si liečenie.
„Tento útočník následne napadol aj 22-ročného muža, k tomuto útoku sa pridali aj 53-ročnýa 24-ročný muž. Udierali ho a kopali do celého tela. Aj jeho zranenia si vyžiadali lekárske ošetrenie a liečenie,“ povedala Ligdayová a doplnila, že obvinené osoby sú stíhané na slobode.
