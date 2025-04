Na snímke nápis Údolie smrti (v pozadí vpravo) s rozmermi takmer desať na tri metre v obci Kružlová v okrese Svidník 10. apríla 2025. Foto: TASR - Maroš Černý

Svidník 17. apríla (TASR) - Medzi obcami Kružlová, Kapišová a Nižná Písaná v okrese Svidník sa rozprestiera Údolie smrti. Pripomína udalosti druhej svetovej vojny a boje v kraji pod Duklou. Dolina dostala meno podľa najväčšej tankovej bitky, ktorá sa tu odohrala počas Karpatsko-duklianskej operácie.Prírodné vojenské múzeum tvorí rozmiestnená tanková technika, znázorňujúca tankovú rotu v útoku. V katastri obce Kružlová ju symbolizuje osem tankov T-34/85, ktoré sú zoradené v palebnej línii. Návštevnícky najzaujímavejší je inscenovaný taran sovietskeho tanku T-34/85 vklineného do nemeckého tanku na rázcestí do Údolia smrti.V roku 2022 v Údolí smrti pribudla takmer 14 metrov vysoká štvorposchodová rozhľadňa v tvare náboja do československej pušky vz. 24. Ako povedal starosta obce Kružlová Adrián Gužo, nezvyčajný tvar veže symbolizuje spomienku na najtvrdšie boje počas vojny, ktoré sa odohrávali na území Duklianskeho priesmyku. Z veže podľa jeho slov vidno takmer celé Údolie smrti, okolité obce, časť Svidníka a v prípade priaznivého počasia aj Vysoké Tatry.Podľa Guža v Údolí smrti najbližšie pribudne detské tematické ihrisko.prezradil s tým, že v tomto roku plánujú aj vydanie v poradí štvrtej nulaeurovej bankovky.povedal pre TASR starosta.Obec vlani obnovila obnovila podstavce pod tankami a tiež betónové zábrany, takzvané dračie zuby - zátarasy pre tanky, ktoré keď na to vyšli, tak sa im roztrhol pás a nedalo sa s nimi pokračovať ďalej. Rovnako sa im v uplynulých rokoch podarilo pod všetkými tankami opraviť podstavce. S Ministerstvom obrany SR má obec podľa starostu príkladnú spoluprácu, kde každoročne posiela žiadosť na modernizáciu a rekonštrukciu jednotlivých pamiatkových objektov.V uplynulých rokoch podľa Guža komplexne obnovili nátery na všetkých ôsmich tankoch v Údolí smrti. Cez projekt v rámci Združenia mikroregiónu Údolie smrti obnovili tiež tank vo Vyšnej Pisanej.dodal Gužo.