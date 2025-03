Trnavská univerzita kúpila bývalú budovu fakulty STU

Trnava 5. marca (TASR) - Trnavská univerzita zrealizovala nákup bývalej budovy Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) Slovenskej technickej univerzity (STU), ktorá sa nachádza na Paulínskej ulici v Trnave. Budova by mala primárne slúžiť pre potreby pedagogickej fakulty.



Trnavská univerzita realizovala nákup v rámci projektu Konzorcia trnavských univerzít. "Kúpou budovy MTF prispievame k naplneniu základného cieľa konzorcia, ktorým je vybudovať z Trnavy centrum excelentnej akademickej infraštruktúry," priblížila univerzita na sociálnej sieti.



Budovu a prislúchajúce parcely na Paulínskej ulici MTF STU po presťahovaní do kampusu na Bottovej ulici dlhodobo nevyužívala. Hovorca STU Juraj Rybanský ozrejmil, že rozhodnutie o nepotrebnosti nehnuteľností vydal rektor STU ešte v roku 2017. Od roku 2019 do roku 2024 prebehlo celkovo osem kôl verejnej obchodnej súťaže, avšak bez úspechu. K predaju budovy napokon prišlo v rámci opakovanej obchodnej verejnej súťaže. Predajná cena nehnuteľností je 7.829.600 eur.



Zmluvu podpísali rektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner a rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík. "Teší ma, že predmetné nehnuteľnosti budú naďalej slúžiť vysokej škole, čo sme deklarovali už dávnejšie. Aj preto sme urobili ústupky, aby nehnuteľnosti mohla získať Trnavská univerzita, ktorá sa o ich získanie snažila už dávnejšie," povedal Moravčík.