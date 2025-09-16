< sekcia Regióny
Bratislavský kraj: Udržateľná doprava môže byť rýchlejšia i pohodlná
Najrýchlejšie sa z Peknej cesty v bratislavskej Rači dostali na Primaciálne námestie účastníci experimentu na mopede a kolobežke.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Udržateľné formy dopravy, ako mestská hromadná doprava (MHD) či bicykel, môžu byť v mestskom prostredí nielen zelenšie, ale i rýchlejšie a pohodlnejšie. Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility to vyhlásil Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý v bratislavskej rannej špičke zorganizoval experiment. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie BSK Michal Feik.
Najrýchlejšie sa z Peknej cesty v bratislavskej Rači dostali na Primaciálne námestie účastníci experimentu na mopede a kolobežke. Trvalo im to 24 minút. Najpomalšie bolo práve auto - 37 minút. „Výsledky potvrdzujú, že v hustej mestskej premávke nemusí byť auto najrýchlejším spôsobom dopravy. Automobil sa počas špičky zdržiaval v kolónach, na svetelných križovatkách a vodič stratil čas aj pri hľadaní parkovania v centre,“ uviedol Feik.
Experiment podľa neho ukázal, že najrýchlejšie boli formy dopravy, ktoré sa vyhli ranným zápcham v hlavnom meste. Účastníci v rámci MHD využili aj električku, ktorej trať vedie oddelene od cesty.
