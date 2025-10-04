< sekcia Regióny
Údržba a značenie cyklotrás v Prešovskom kraji pokračujú
Značenie podľa príslušnej normy, ktoré zabezpečujú certifikovaní značkári, prebieha vo všetkých destináciách kraja.
Autor TASR
Prešov 4. októbra (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska aj v roku 2025 zabezpečuje údržbu a značenie cyklotrás na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Celkovo preznačí viac ako 700 kilometrov cykloturistických trás. Realizácia je financovaná zo zdrojov Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky v celkovej výške 97.500 eur. TASR o tom informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.
„Cieľom projektu je zlepšiť orientáciu a bezpečnosť cyklistov, ako aj podporiť rozvoj cykloturistiky v regióne, ktorý patrí k najvyhľadávanejším cykloturistickým oblastiam na Slovensku. Údržba zahŕňa obnovu cyklistického značenia, opravu poškodených smerovníkov, výmenu zničených tabúľ a čistenie trás od nánosov či prekážok,“ uviedla Čechová.
Značenie podľa príslušnej normy, ktoré zabezpečujú certifikovaní značkári, prebieha vo všetkých destináciách kraja. Na hornom Zemplíne a v Poloninách sa obnovujú trasy v celkovej dĺžke viac ako 100 kilometrov. Revitalizované značenie v tomto regióne bude pre cyklistov k dispozícii aj na trasách Cyklochodník umenia či Po stopách príhod dobrého vojaka Švejka.
Na Šariši pribudne nová cyklotrasa od Prešova až po Slovenské opálové bane. Trasovanie vedie po telese bývalej lesnej železničky. Prekládka, z cestnej komunikácie na asfaltovanú cykloželezničku z Prešova na Sigord, čaká aj Slanskú magistrálu.
„Najvyšší počet obnoveného značenia, až 240 km, sa realizuje na Spiši. Značenie sa týka regiónov na Zamagurí, v podhorí Tatier a v samotných Vysokých Tatrách. V týchto regiónoch spolupracujeme s oblastnými organizáciami cestovného ruchu - Región Vysoké Tatry a Vysoké Tatry Podhorie. Predpoklad ukončenia prác na značení je stanovený na november 2025,“ povedala Čechová.
„Prešovský kraj patrí k najrozsiahlejším regiónom Slovenska a ponúka rozmanité možnosti na cykloturistiku. Napriek atraktívnym prírodným podmienkam a rastúcemu záujmu o cykloturistiku značenie cyklotrás v kraji čelí viacerým výzvam. Tou zásadnou sú chýbajúce financie, preto nás veľmi teší, že aj v tomto roku môžeme nadviazať na našu prácu z predošlých období,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Okrem značenia na samotných trasách pomáha KOCR Severovýchod Slovenska aj s údržbou singletrailových rezortov v Prešove, Starej Ľubovni a mestskej časti Bardejova - Bardejovskej Novej Vsi. V priebehu leta pribudli alebo boli upravené v týchto trailových parkoch skoky, zákruty, ale aj samotné trate.
Obnova a značenie cyklotrás je súčasťou komplexného projektu s názvom Cyklodestinácia Prešovský kraj. V rámci neho sa KOCR zameriava aj na propagáciu Prešovského kraja ako cykloturistickej destinácie.
„Cieľom projektu je zlepšiť orientáciu a bezpečnosť cyklistov, ako aj podporiť rozvoj cykloturistiky v regióne, ktorý patrí k najvyhľadávanejším cykloturistickým oblastiam na Slovensku. Údržba zahŕňa obnovu cyklistického značenia, opravu poškodených smerovníkov, výmenu zničených tabúľ a čistenie trás od nánosov či prekážok,“ uviedla Čechová.
Značenie podľa príslušnej normy, ktoré zabezpečujú certifikovaní značkári, prebieha vo všetkých destináciách kraja. Na hornom Zemplíne a v Poloninách sa obnovujú trasy v celkovej dĺžke viac ako 100 kilometrov. Revitalizované značenie v tomto regióne bude pre cyklistov k dispozícii aj na trasách Cyklochodník umenia či Po stopách príhod dobrého vojaka Švejka.
Na Šariši pribudne nová cyklotrasa od Prešova až po Slovenské opálové bane. Trasovanie vedie po telese bývalej lesnej železničky. Prekládka, z cestnej komunikácie na asfaltovanú cykloželezničku z Prešova na Sigord, čaká aj Slanskú magistrálu.
„Najvyšší počet obnoveného značenia, až 240 km, sa realizuje na Spiši. Značenie sa týka regiónov na Zamagurí, v podhorí Tatier a v samotných Vysokých Tatrách. V týchto regiónoch spolupracujeme s oblastnými organizáciami cestovného ruchu - Región Vysoké Tatry a Vysoké Tatry Podhorie. Predpoklad ukončenia prác na značení je stanovený na november 2025,“ povedala Čechová.
„Prešovský kraj patrí k najrozsiahlejším regiónom Slovenska a ponúka rozmanité možnosti na cykloturistiku. Napriek atraktívnym prírodným podmienkam a rastúcemu záujmu o cykloturistiku značenie cyklotrás v kraji čelí viacerým výzvam. Tou zásadnou sú chýbajúce financie, preto nás veľmi teší, že aj v tomto roku môžeme nadviazať na našu prácu z predošlých období,“ uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Okrem značenia na samotných trasách pomáha KOCR Severovýchod Slovenska aj s údržbou singletrailových rezortov v Prešove, Starej Ľubovni a mestskej časti Bardejova - Bardejovskej Novej Vsi. V priebehu leta pribudli alebo boli upravené v týchto trailových parkoch skoky, zákruty, ale aj samotné trate.
Obnova a značenie cyklotrás je súčasťou komplexného projektu s názvom Cyklodestinácia Prešovský kraj. V rámci neho sa KOCR zameriava aj na propagáciu Prešovského kraja ako cykloturistickej destinácie.