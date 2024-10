Údržbu komunikácií vo Zvolene bude zabezpečovať spoločnosť Valtec

Zvolen 2. októbra (TASR) - Zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií vo Zvolene bude najbližšie roky zabezpečovať spoločnosť Valtec so sídlom v Lieskovci vo Zvolenskom okrese. Zmluva s predpokladanou cenou diela 6.568.516 eur s DPH je na obdobie rokov 2024 až 2028. Rozhodli o tom zvolenskí poslanci na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva



Samospráva vyhlásila a zverejnila súťaž vlani. Predmetnú zákazku rozdelili na dve časti s predpokladanou hodnotou spolu 8.629.125 eur bez DPH. Túto súťaž však nakoniec zrušili. "Počas verejného obstarávania sa zistilo, že rozdelením predmetu zákazky na dve časti by boli vynaložené verejné prostriedky nehospodárne," pripomína dôvodová správa s tým, že mesto preto nechcelo pokračovať v tomto obstarávaní.



Ako ďalej uvádza, následne predpokladanú hodnotu zákazky opäť prepočítali. Bolo to z cien, ktoré boli predložené v predchádzajúcej, teda zrušenej verejnej súťaži. Po novom ju tak vyhlásili ako celok, ako jednu časť. V poradí druhé verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku vyhlásili v júli tohto roka. Bolo to s predpokladanou hodnotou zákazky viac ako 6.500.000 eur s DPH.



Mesto Zvolen vyšla zimná údržba na svojom území v sezóne 2023/2024 na takmer 740.000 eur. Vyplýva to z materiálu, v ktorom ju samospráva vyhodnocovala a predkladala na rokovanie mestského zastupiteľstva. Údržbu počas zimy robilo mesto približne na 102 kilometroch ciest a 92 kilometroch chodníkov. Vykonávali ju tri subjekty - Begbie, Service plus a Stredisko komunálnych služieb. Každý z nich sa zaoberal inou časťou mesta, inými ulicami či chodníkmi. Zmluva so spoločnosťou Begbie však zanikla, samospráva ju totiž s poskytovateľom služby ukončila k 30. aprílu tohto roka.



Spolu v zimnom období 2023/2024 zaznamenali vo Zvolene 13 dní sneženia. V oblasti na Kráľovej a v Sekierskej doline bolo počasie chladnejšie s viacerými výjazdmi techniky na posyp a odstraňovanie závejov.