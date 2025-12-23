< sekcia Regióny
Údržbu verejného osvetlenia má v Handlovej na starosti nová firma
Zmluvu so spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať správu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, mesto uzavrelo do februára 2027.
Autor TASR
Handlová 23. decembra (TASR) - Správu a údržbu verejného osvetlenia, vianočného osvetlenia a mestského rozhlasu v Handlovej má na starosti nová firma. Na základe výsledku verejného obstarávania ju zabezpečuje handlovská spoločnosť Symax, správu bude vykonávať na dobu určitú. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
K uzavretiu novej zmluvy samospráva pristúpila po ukončení spolupráce so spoločnosťou FIN.MOS v minulom roku. „Po procesoch verejného obstarávania a špecifikácii zmluvného vzťahu mesto pristúpilo k podpisu novej zmluvy. Sme radi, že sa ju podarilo uzatvoriť so sociálnym podnikom z Handlovej. Sú to Handlovčania, ktorí poznajú miestne prostredie. Firma má v meste dlhoročné zázemie a skúsenosti v oblasti správy elektrických rozvodov a zariadení,“ doplnila.
Zmluvu so spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať správu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, mesto uzavrelo do februára 2027. „Za mesačnú odplatu 5000 eur bude vykonávať údržbu a správu verejného osvetlenia vrátane drobných technických opráv,“ spresnila Paulínyová.
S účinnosťou novej zmluvy od 1. decembra došlo aj k zmene kontaktov na nahlasovanie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu.
