Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. december 2025Meniny má Nadežda
< sekcia Regióny

Údržbu verejného osvetlenia má v Handlovej na starosti nová firma

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Zmluvu so spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať správu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, mesto uzavrelo do februára 2027.

Autor TASR
Handlová 23. decembra (TASR) - Správu a údržbu verejného osvetlenia, vianočného osvetlenia a mestského rozhlasu v Handlovej má na starosti nová firma. Na základe výsledku verejného obstarávania ju zabezpečuje handlovská spoločnosť Symax, správu bude vykonávať na dobu určitú. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

K uzavretiu novej zmluvy samospráva pristúpila po ukončení spolupráce so spoločnosťou FIN.MOS v minulom roku. „Po procesoch verejného obstarávania a špecifikácii zmluvného vzťahu mesto pristúpilo k podpisu novej zmluvy. Sme radi, že sa ju podarilo uzatvoriť so sociálnym podnikom z Handlovej. Sú to Handlovčania, ktorí poznajú miestne prostredie. Firma má v meste dlhoročné zázemie a skúsenosti v oblasti správy elektrických rozvodov a zariadení,“ doplnila.

Zmluvu so spoločnosťou, ktorá bude zabezpečovať správu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, mesto uzavrelo do februára 2027. „Za mesačnú odplatu 5000 eur bude vykonávať údržbu a správu verejného osvetlenia vrátane drobných technických opráv,“ spresnila Paulínyová.

S účinnosťou novej zmluvy od 1. decembra došlo aj k zmene kontaktov na nahlasovanie porúch verejného osvetlenia a mestského rozhlasu.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Premiér Robert Fico prekorčuľoval tunel Višňové

RAŠI: Reštart vzťahov Českej a Slovenskej republiky začali parlamenty

Premiér R. Fico s ministrom J. Rážom slávnostne otvorili tunel Višňové

OBRAZOM: Tunel Višňové otvorili pre verejnosť