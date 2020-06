ÚDZS prešetruje ošetrovateľskú starostlivosť v pezinskom DSS

Bratislava 8. júna (TASR) – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) prešetruje ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú piatim klientom zariadenia Domova sociálnych služieb (DSS) a zariadenia pre seniorov v Pezinku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa úradu Radoslava Muchová.



Úrad vykonáva päť samostatných dohľadov, pričom jeden dohľad predstavuje jedného klienta. "Z toho štyri dohľady sú ex offo, jeden dohľad je na základe podnetu príbuznej," povedala.



Ako doplnila, okrem samotného zariadenia, ktoré je poskytovateľom ošetrovateľskej starostlivosti, sa v rámci dohľadov ex offo prešetrujú aj poskytovatelia všeobecnej zdravotnej starostlivosti, ktorí mali klientom poskytovať zdravotnú starostlivosť.



V súvislosti s pandémiou ÚDZS priebežne dostáva aj podania a otázky, ktoré nepatria do jeho kompetencie. "Úrad buď pisateľovi priamo odpovedá, alebo podanie odstupuje vecne príslušným inštitúciám," komentovala Muchová.



Ide napríklad o podnety, ktoré sa týkali nedodržiavania nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR, problém s predpisom liekov elektronicky, podmienky v karanténe, otázky týkajúce sa kúpeľnej liečby v čase pandémie, odmietnutie vystavenia práceneschopnosti s príznakmi infekcie bez osobnej návštevy, podmieňovanie zdravotnej starostlivosti u stomatológia testom na ochorenie COVID-19 a podobne.



O dohľade informoval ešte v polovici apríla predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba po tom, ako odvolal riaditeľku DSS v Pezinku Violu Schmidtovú.



DSS Pezinok bol od 11. apríla v karanténe a v jeho okolí fungovalo ochranné pásmo. Šesťtýždňová izolácia sa v tomto zariadení skončila pre 24 zamestnancov začiatkom júna.



V pezinskom zariadení sociálnych služieb bolo podľa informácií Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava od apríla k 24. máju pozitívne otestovaných na nový koronavírus spolu 63 klientov, z ktorých 16 zomrelo. V rámci epidemiologického a súvisiaceho laboratórneho vyšetrovania malo aj 27 zamestnancov DSS Pezinok pozitívny test na ochorenie COVID-19.