Uhler: Električková trať by mohla byť hotová tento rok

Bratislava 3. apríla (TASR) - Ak by sa zintenzívnili práce a dodávateľ by začal dodržiavať harmonogram, mohla by byť výstavba električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku Jungmannova - Janíkov dvor ukončená ešte tento rok. Inak nemusí byť ani najnovšie deklarovaný decembrový termín reálny. Vyplýva to z vyjadrení predsedu dopravnej komisie hlavného mesta a starostu bratislavských Jaroviec Jozefa Uhlera pre TASR.



"Na základe doterajšieho vývoja a aktuálneho stavu stavby sa však domnievam, že ani decembrový termín nebude konečný," skonštatoval Uhler.



Reagoval tak na nový termín na dokončenie električkovej trate, ku ktorému sa dodávateľ zaviazal po rokovaniach s vedením hlavného mesta, ktoré je nespokojné s tempom prác. Na základe dodatku k zmluve a nového harmonogramu deklaruje dostavať električkovú trať do 15. decembra, cestujúci by sa mali dočkať jazdy električkou začiatkom budúceho roka. Zároveň sa zaviazal do augusta 2025 dobudovať zvyšné stavebné objekty, ktoré sú síce súčasťou projektu, ale nie sú nevyhnutné na samotnú prevádzku električky, napríklad premostenie Kutlíkovej ulice.



"Ak zhotoviteľ plánuje ukončiť vedľajšie stavebné objekty až v lete 2025, priznáva tým, že nemá dostatočné kapacity na kompletnú realizáciu. Len presunie sily na hlavnú stavbu, aby ju do konca roka stihol," poznamenal Uhler.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo nedávno informoval aj o tom, že mesto v rámci dohody zhotoviteľovi poskytne zálohovú platbu s úrokovou sadzbou vo výške desiatich miliónov eur, na ktorú je 100-percentná banková záruka. Čiže časť sumy, ktorú by mesto zaplatilo neskôr, zaplatí vopred. Túto zálohu zhotoviteľ použije na zabezpečenie aktivity viacerých subdodávateľov na stavbe, aby práce mohli napredovať rýchlejšie.



"O finančnom harmonograme a platbách vopred by mali byť poslanci a komisie informovaní, pretože v konečnom dôsledku sa od nich bude očakávať schválenie zmeny rozpočtu a možno aj zmien v dlhovej službe mesta," odkázal v tejto súvislosti Uhler.



Vallo pred časom priznal, že práce na jednom z najdôležitejších dopravných projektov v Bratislave nenapredovali tak, ako by mali. Podľa doterajšieho harmonogramu prác mala byť trať vybudovaná do konca septembra. To však podľa primátora už nebolo možné garantovať. Stavba, ktorá sa začala koncom novembra 2021, podľa neho od začiatku čelila viacerým problémom. Od komplikovaných vzťahov v pôvodnom konzorciu cez radikálne zvýšenie cien energií a materiálov v celom regióne až po objektívne prekážky.



Bratislavský magistrát očakáva v najbližšom období postupné zintenzívňovanie prác i zvýšenie počtu robotníkov na stavbe.