Streda 27. máj 2026
ÚHP: Hodnotu zákazky na Športové centrum polície treba posúdiť

Na snímke vizuálizácia štadióna Športového centra polície, na ktorom sa začala prvá etapa obnovy v bratislavskej mestskej časti Dúbravka vo štvrtok 26. februára 2026. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ide o dostavbu Športového centra polície v bratislavskej mestskej časti Dúbravka.

Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra by malo posúdiť možnosti zníženia hodnoty pripravovanej zákazky na revitalizáciu a dostavbu Športového centra polície v bratislavskej mestskej časti Dúbravka o 3,4 milióna eur. Urobiť by to malo na základe porovnania jednotkových cien položiek v rozpočte s referenčnou databázou jednotkových cien Ministerstva financií (MF) SR. Odporúča to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR.

Analytici útvaru zároveň odporúčajú, aby ministerstvo vnútra pred vyhlásením verejného obstarávania potvrdilo krytie nákladov potrebných na dokončenie prvej časti športovísk maximálnym využitím schváleného príspevku z Fondu na podporu športu v hodnote 15 miliónov eur.

„Pred začiatkom realizácie rekonštrukcie futbalovej tribúny zohľadniť zmenu jej rozsahu, upraviť realizačnú dokumentáciu a upraviť rozpočet o 3,9 až 8,2 milióna eur podľa zvoleného rozsahu,“ odporučil útvar.
