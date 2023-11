ÚHP odporúča FNsP Žilina porovnať výstavbu pavilónu s novou nemocnicou

Žilina 7. novembra (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) Žilina porovnať výstavbu nového pavilónu urgentnej medicíny s možnosťou výstavby novej nemocnice. Podľa toho by sa nemocnica mala rozhodnúť o pokračovaní projektu.



FNsP Žilina plánuje výstavbu nového pavilónu urgentnej medicíny za 255 miliónov eur, z čoho stavebné náklady majú dosiahnuť 187 miliónov eur.



Podľa ÚHP nemocnica v súčasnosti poskytuje urgentnú starostlivosť v 12 rôznych pavilónoch, čo znižuje efektivitu a hospodárnosť nemocnice. "Zámer mať urgent pod jednou strechou je správny. Operačné sály by už neboli v inej budove ako intenzívne oddelenia a okrem toho by sa dali lepšie využívať voľné lôžka," uviedol ÚHP.



Pripomenul, že okrem vybudovania nového pavilónu bude časom potrebné opraviť aj súčasnú nemocnicu. "Stavebná infraštruktúra má v priemere 50 rokov. Komplexná rekonštrukcia súčasných objektov môže stáť 44 až 107 miliónov eur nad rámec plánovaných stavebných nákladov. Vo výsledku by sa tak suma vyšplhala na 230 až 320 miliónov eur. Navyše nemocnica do projektu nezarátala náklady na výkup pozemkov aj ďalšiu prípravu projektu," doplnil ÚHP.



Po zohľadnení vyvolaných nákladov by mohol podľa ÚHP celý projekt vyjsť porovnateľne s výstavbou novej efektívnejšej nemocnice, ktorú odhaduje na 274 až 368 miliónov eur. "Štúdia túto alternatívu nerieši, nedá sa preto potvrdiť, že pripravovaný projekt nového pavilónu je tým najlepším riešením," dodal ÚHP.



Odporúča tiež špecifikovať plánované programy zdravotnej starostlivosti a overiť ich s Ministerstvom zdravotníctva SR. "Ak niektoré programy nebudú v súlade s plánovanou optimalizáciou siete nemocníc, nemusia sa preplácať z verejného zdravotného poistenia a negatívne ovplyvnia hospodárenie nemocnice," podotkol.



Upozornil, že aj keď nemocnica už má vypracovanú dokumentáciu na územné rozhodnutie a dokončený proces EIA, zdroj financovania projektu zostáva nateraz nejasný.