ÚHP odporúča nový zdroj financií modernizácie trate Poprad - Vydrník

Poprad 4. júla (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) odporúča zabezpečiť nový zdroj financovania modernizácie trate Poprad - Vydrník a využiť prostriedky v pláne obnovy na iné priority.



Ako uvádza ÚHP na sociálnej sieti, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ukončili verejné obstarávanie na modernizáciu železničnej trate Poprad - Vydrník. Víťazná ponuka z tendra je vo výške 368,9 milióna eur bez DPH, čo predstavuje 442,7 milióna eur s DPH.



"Projekt sme pôvodne hodnotili v rámci modernizácie trate z Popradu do Markušoviec a odporúčali sme v ňom pokračovať. Okrem toho, že je potrebný kvôli zlému technickému stavu trate, vychádzal aj ako spoločensky návratný a predpokladal financovanie z Plánu obnovy a odolnosti SR," informuje ÚHP.



Ako tvrdí, verejné obstarávanie ukázalo, ako sa realita a očakávania často líšia. "Vysúťažená cena je o 130,4 milióna eur bez DPH vyššia, ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Ide o 55-percentný nárast. Inflácii možno pripísať približne pätinu z toho, zvyšná časť nebola investorom vysvetlená," uvádza ÚHP.



Zároveň tvrdí, že ani všetky dostupné prostriedky z plánu obnovy určené na železničné projekty by na ich pokrytie nestačili, stále by chýbalo viac ako 100 miliónov eur bez DPH. Odporúča preto vyhodnotiť dôvody výrazne vyšších cien predložených vo verejnom obstarávaní.



"Môže medzi nimi byť krátkosť času, platobné podmienky či obstarávanie viacerých veľkých projektov súbežne. V prípade, že sa tieto príčiny ukážu ako opodstatnené, v hre by mohlo byť aj opakovanie verejného obstarávania," uvádza ÚHP.



Ďalej odoporúča neriskovať stratu prostriedkov z plánu obnovy a presunúť existujúcu alokáciu na záložné a taktiež potrebné projekty. Rovnako oodporúča zabezpečiť financovanie na projekt a až následne pokračovať v jeho realizácii. Snahou by mali byť najmä zdroje EÚ.



"ŽSR si preštudovali odporúčania ÚHP k danému projektu a konštatujeme, že v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR riešime otázku financovania podľa možných zdrojov, prioritne zdroje EÚ. Po uzatvorení tejto otázky budeme v prípade záujmu informovať o spôsobe vysporiadania sa s otázkou financovania a spolufinancovania projektu," uviedla pre TASR hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.



Do verejného obstarávania sa podľa nej zapojili všetky relevantné firmy a konzorciá tvorené firmami z ČR, SR a Poľska.



"Lehoty na predkladanie ponúk boli v súlade so zákonom. ŽSR neevidujú žiadne námietky na lehoty, platobné podmienky ani súbežné obstarávania čoho dôkazom je zapojenie sa spomínaných konzorcií. Podľa odporúčaní ÚHP budú ŽSR pokračovať v realizácii projektu po zabezpečí financovania predovšetkým zo zdrojov EÚ a predložení znaleckého posudku, ktorý dali vyhotoviť ŽSR a určí výhodnosť pre investora," dodala Feik Achbergerová.