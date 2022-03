Útvaru hodnoty za peniaze odporúča výstavbu novej nemocnice v Martine

Bratislava 10. marca (TASR) - Projekt novej nemocnice v Martine by mal podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pokračovať, analytici však odporúčajú znížiť náklady na výstavbu. "Po zreálnení predpokladov a znížení investičných nákladov je variant novej nemocnice výhodnejší ako rekonštrukcia," konštatujú analytici v hodnotení zverejnenej štúdie uskutočniteľnosti projektu.



Štúdia hodnotila tri hlavné varianty, a to zachovanie súčasného stavu, komplexnú rekonštrukciu existujúcej nemocnice a novú nemocnicu. "ÚHP odporúča pokračovať v príprave projektu a zverejniť aktualizovanú štúdiu uskutočniteľnosti pred vyhlásením verejného obstarávania. Investor tiež musí skrátiť harmonogram a znížiť náklady na splnenie podmienok financovania z plánu obnovy," uviedol ÚHP.



Podľa projektu má nová martinská nemocnica stáť 400 miliónov eur. ÚHP identifikoval možné úspory vo výške minimálne 16 miliónov eur, ak by sa zmenšila rozloha nemocnice a optimalizovalo sa podzemné parkovisko. "Pri zmenšení rozlohy podľa očakávaného množstva pacientov môže približná úspora dosiahnuť minimálne 14 miliónov eur. Ďalšie dva až tri milióny eur je možné ušetriť znížením počtu parkovacích miest v podzemnom parkovisku na úroveň normy," konštatujú analytici.



Pripomínajú, že výstavba novej nemocnice v Martine je plánovaná, pretože jej súčasné priestory sú podľa Ministerstva zdravotníctva SR po dobe životnosti a neumožňujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti v najvyššej kvalite.