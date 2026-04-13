ÚHP odporúča zvážiť úpravu podmienok tendra na sanáciu skládok
Autor TASR
Bratislava/Predajná 13. apríla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) spresnili odhad nákladov na sanáciu skládok gudrónov v obci Predajná na Horehroní. Odstránenia environmentálnej záťaže by mohlo stáť vyše 70 miliónov eur, ÚHP odporúča pred vyhlásením tendra vyhodnotiť podmienky súťaže a zvážiť ich úpravu. ÚHP o tom informoval na sociálnej sieti.
Na odstránenie skládok nebezpečného odpadu v Predajnej, takzvaných gudrónových jám, existuje niekoľko spôsobom sanácie. Envirorezort, ktorý chce projekt financovať s pomocou príspevku z európskych zdrojov vo výške viac ako 66 miliónov eur, podľa ÚHP zvolil lacnejší variant, pri ktorom je časť gudrónov energeticky zhodnotená v spaľovni alebo v cementárni a časť je po stabilizácii ponechaná na mieste. „Ponechanie časti gudrónov na mieste by podľa záverov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra nemalo predstavovať environmentálne riziko, keďže vykonané opatrenia zabránia šíreniu znečistenia do okolia,“ uviedol ÚHP.
Celkové náklady na sanáciu skládok MŽP pôvodne odhadlo na vyše 95 miliónov eur, na základe odporúčania spresniť odhad ministerstvo zrealizovalo nový prieskum trhu. V ňom boli oslovené aj ďalšie spoločnosti so skúsenosťami so sanáciou podobných environmentálnych záťaží a spresnené náklady na kľúčové položky. Odhad nákladov vychádzajúci z aktualizovaného prieskumu predstavuje takmer 78 miliónov eur.
„Ani táto suma však ešte nemusí byť najpresnejším odhadom finálnych nákladov. Medzi tromi doručenými ponukami je totiž rozptyl cien až 40 percent, a teda 26,4 milióna eur. Odporúčame preto nastaviť predpokladanú hodnotu zákazky podľa priemeru dvoch najnižších ponúk, ktoré mali k sebe najbližšie,“ poznamenal ÚHP s tým, že nový odhad nákladov by tak predstavoval 70,2 milióna eur.
Pred vyhlásením samotného tendra ÚHP tiež odporúča vyhodnotiť, koľko uchádzačov dokáže splniť podmienky účasti a zvážiť ich úpravu. Zo štúdie envirorezortu podľa inštitúcie nie je jasné, koľkí záujemcovia spĺňajú aktuálnu požiadavku na minimálny obrat 65 miliónov eur za posledné tri roky a realizovali aspoň jednu sanáciu za 21,7 milióna eur v posledných piatich rokoch.
Gudrónové jamy v Predajnej vznikli uskladnením toxických látok z výroby olejov v Petrocheme Dubová v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Súťaž na sanáciu skládok vyhlásilo MŽP už v roku 2018. Tender bol zrušený v roku 2021, dôvodom malo byť diskriminačné nastavenie podmienok súťaže. Okrem Predajnej sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú i v areáli bývalej rafinérie v obci Nemecká.
