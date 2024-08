ÚHP:Po rekonštrukcii Hviezdy by mohol mať rezort nevyužívané priestory

Bratislava 23. augusta (TASR) - Po rekonštrukcii bývalého internátu Hviezda, takzvanej Kukurice, ktorú plánuje Ministerstvo obrany SR, by rezortu mohli zostať nevyužívané kancelárske priestory. Ministerstvo do Kukurice totiž plánuje presťahovať časť svojich zamestnancov. V analýze na to upozornil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).



Analytici odporúčajú, aby pre súčasné kancelárie rezort našiel využitie. Do úvahy podľa nich prichádza presťahovanie ďalších útvarov ministerstva, ktoré aktuálne sídlia mimo areálu ministerstva, či zmena funkcie niektorých podlaží v daných budovách.



ÚHP zároveň poukázal na to, že kapacita bývalého internátu je vysoká. Rezort do roku 2030 plánuje zvýšiť tabuľkový počet zamestnancov na 688. Zrekonštruovaná Kukurica by mala kapacitu 723 zamestnancov.



Útvar takisto zhodnotil výšku investície. Ministerstvo chce na rekonštrukciu využiť takmer 60 miliónov eur. Časť peňazí pôjde z plánu obnovy a odolnosti. Rekonštrukcia Kukurice je podľa analytikov drahšia ako prestavby podobných budov. Môže za to netypický kruhový tvar nosnej konštrukcie, veľké presklené plochy a množstvo balkónov.



Náklady na rekonštrukciu podobných budov sa podľa analytikov pohybujú od 1200 do 2400 eur za štvorcový meter. Rekonštrukcia Kukurice by mala podľa plánov rezortu stáť asi 3200 eur za štvorcový meter.



"V prípade rozhodnutia zrekonštruovať inú štandardnejšiu administratívnu budovu v areáli by mohli byť náklady nižšie o 14 miliónov eur. Nevýhodou je ponechanie Kukurice v súčasnej podobe a možná potreba vysťahovania zamestnancov," napísal v analýze ÚHP.



Rezortu obrany slúžila budova od roku 1989. So zhoršujúcim sa technickým stavom sa postupne vyprázdňovala, v roku 2017 ju úplne zatvorili. Internát Hviezda má kruhovitý pôdorys a výšku 82,2 metra s 25 nadzemnými podlažiami a dvoma podzemnými.