Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby v Bánovciach sa zvýši

Bánovce nad Bebravou 24. apríla (TASR) - Úhrada za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby v Bánovciach nad Bebravou sa zvýši. Klienti po novom zaplatia za hodinu služby oproti pôvodnému jednému euru sumu 1,50 eura. Návrh, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla, ako i doplnok k prislúchajúcej miestnej norme, odobrili na svojom rokovaní v stredu bánovskí mestskí poslanci.



Zvýšenie úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby bánovská radnica odôvodnila jednak vyššími nákladmi za túto službu za obdobie rokov 2012 až 2018, ako i potrebou navýšenia zdrojov za poskytovanie sociálnej služby vzhľadom na novelizáciu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.



Poslankyňa Lucia Bieliková na rokovaní vyjadrila poľutovanie nad tým, že sa mesto výškou úhrady nezaoberalo skôr. Poukázala pritom na výšku dôchodkov, ktoré sú podľa nej nízke. "Zdá sa mi, že ide o veľmi vysoký nárast, vzhľadom na to, že ide o sociálnu službu pre zraniteľnejších obyvateľov mesta," vysvetlila. Jej poslanecký návrh na zvýšenie úhrady o 0,30 eura jej kolegovia neschválili. Primátorka Rudolfa Novotná avizovala, že mesto plánuje prepracovať systém sociálnych služieb, pričom chce zohľadniť faktory ohľadom výšky dôchodkov, časových pásiem a podobne.



Kým v roku 2012 malo mesto na opatrovateľskú službu výdavky vo výške 188.305,40 eura pri 42.638 vykázaných hodinách za jej poskytovanie, vlani na ňu vynaložilo z rozpočtu sumu 333.867 eur pri 35.184 vykázaných hodinách. Tento rok by malo poskytovanie služby vyjsť mesto na 343.867 eur. V roku 2012 uhradili klienti mestu sumu 19.123,35 eura, vlani to bolo 35.386,38 eura. Samospráva tento rok počíta s príjmom vo výške 35.400 eur.



Pri zostavovaní rozpočtu na tento rok rátala radnica s navýšením tarifných platov o desať percent, ako i rezervou na troch zamestnancov vzhľadom na dopyt po tejto službe. "Problém nastal pretransformovaním tarifných platov v zmysle novely zákona k 1. januáru, kde v skutočnosti došlo v priemere k 30-percentnému nárastu hrubých platov u zamestnancov opatrovateľskej služby, čo predstavuje sumu vyššiu o 45.000 eur a nie 15.000 eur. Rozdielom vo výške 30.000 eur sa vyčerpala rezerva rozpočtu na plánované zvýšenie počtu zamestnancov," ozrejmila radnica.



Zvýšením úhrady za poskytovanie sociálnej služby sa podľa nej čiastočne vykryje potreba finančných prostriedkov na zvýšenie počtu zamestnancov, a to konkrétne o jedného pracovníka. V súčasnosti mesto zamestnáva 26 opatrovateliek.



Poslednú zmenu úhrady klienta za hodinu poskytovania opatrovateľskej služby vo výške jedného eura schvaľovali mestskí poslanci doplnkom k všeobecnému záväznému nariadeniu ešte v roku 2012, pripomenula radnica v dôvodovej správe.