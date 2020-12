Úhrady za sociálne služby v Košickom kraji sa po núdzovom stave zvýšia

Košice 14. decembra (TASR) – Úhrady za sociálnu službu v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) sa v budúcom roku zvýšia. Ide o úhrady za stravovanie, ubytovanie či za pomoc pri odkázanosti. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) v pondelok schválili krajskí poslanci. Účinnosť je od 1. januára, nie však skôr, než sa skončí núdzový stav vyhlásený vládou pre pandémiu ochorenia COVID-19.



Výška takýchto úhrad sa v KSK nezvyšovala od roku 2013. Podľa údajov KSK boli priemerné bežné výdavky na jedného klienta v roku 2013 na úrovni 7921 eur na rok, tento rok to je 13.721 eur, čo predstavuje nárast o 73 %. Príčiny takéhoto rapídneho nárastu sú hlavne za neustálym zvyšovaním mzdových nákladov, ktoré kopírujú legislatívne zmeny, najmä zmeny výšky minimálnej mzdy a príplatkov za víkendy, nočné služby a sviatky.



"Mení sa poplatková štruktúra v sociálnych zariadeniach. My sme ďaleko pod priemerom, čo sa týka poplatkov v porovnaní s inými vyššími územnými celkami, a zároveň máme asi najstaršie VZN v tejto oblasti. To znamená, že sme úplne poslední, ktorí upravujú tieto poplatky, čiže dlhodobo podporujeme všetkých klientov sociálnych služieb. A aj keď sa tieto poplatky zvýšia, stále budeme okolo slovenského priemeru v rámci zariadení vyšších územných celkov," povedal pre TASR predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že poplatky sa zvýšia až po skončení sa núdzového stavu, teda najťažšieho obdobia spojeného s pandémiou ochorenia COVID-19.