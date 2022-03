POD MIKROSKOPOM: Piataci v Uhrovci majú nové pomôcky aj modernú učebňu

Uhrovec 6. marca (TASR) - Život v kvapke vody skúmali tento týždeň piataci na hodine biológie prostredníctvom nových mikroskopov v Základnej škole (ZŠ) s Materskou školou (MŠ) v Uhrovci (okres Bánovce nad Bebravou). Zázemie na to mali v zmodernizovaných odborných učebniach, ktoré obec vybudovala z projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).



"Učili sme sa o živote vo vode, mali sme tu kvasinky, ktoré sme dali do vody aj s cukrom a pozorovali sme ich pod mikroskopom," priblížila piatačka Dorota, ktorá už vie, že kvasnice môže využiť na výrobu chleba a piva.



Pokus si vyskúšali piataci v rámci témy voda a jej okolie. "Deti vedia, že voda je veľmi dôležitá. Rozprávali sme sa preto o tom, že kde je voda, tam je život. Túto tému budeme rozoberať aj na ďalších hodinách," načrtla učiteľka biológie a chémie na ZŠ Katarína Janeková.



Škola dostala i nové pomôcky, tie sú podľa pedagogičky základom na to, aby mohli učiť deti k vedeckej a digitálnej gramotnosti, keďže to vyžaduje doba. "Veľmi ma baví, keď robíme s interaktívnou tabuľou, keď tam pozeráme rôzne videá a prezentácie. Aj to, keď robíme s mikroskopmi, je to oveľa zaujímavejšie, než sedieť a učiť sa o tom," ocenila Dorota.



Samospráva obce získala na vybavenie a rekonštrukciu biologicko-chemickej, polytechnickej, jazykovej učebne a učebne informačno-komunikačných technológií nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 100.000 eur, ozrejmil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.



S rekonštrukciou priestorov ZŠ začala obec ešte v roku 2005, po ich zrealizovaní obec vybavila školu aj materiálne a technicky, spomenula starostka Zuzana Máčeková. "Posledným projektom bola práve realizácia odborných učební. Dnes sme svedkom, že naše deti majú možnosť vzdelávať sa v nadštandardných podmienkach, ktoré tu majú. Keď som sem chodila ja do školy, takéto sme určite nemali," dodala starostka.



Na modernizáciu učební získalo financie z IROP i ďalších 67 škôl v Trenčianskom kraji.