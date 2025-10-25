< sekcia Regióny
Uhrovec si pripomenie 210. výročie svojho rodáka Ľ. Štúra
Program sa začne o 10.00 h slávnostnými službami Božími, ktoré povedie generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko.
Uhrovec 25. októbra (TASR) - V Uhrovci v okrese Bánovce nad Bebravou si pripomenú 210. výročie narodenia národovca, jazykovedca, politika a svojho rodáka Ľudovíta Štúra. Spomienkové podujatie bude v sobotu, jeho súčasťou budú slávnostné služby Božie či historický sprievod. Informovala o tom Vladimíra Tomašková z obecného úradu.
„Toto významné jubileum - 210. výročie narodenia Štúra - si pripomenieme kultúrnym programom, kladením vencov k pamätníku a ďalšími sprievodnými aktivitami, ktorými vzdáme hold jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín,“ uviedla Tomašková.
Program sa začne o 10.00 h slávnostnými službami Božími, ktoré povedie generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko. Nasledovať bude privítanie účastníkov cyklojazdy Modra - Uhrovec a historický sprievod s hudobno-dramatickou kompozíciou pod názvom Ľudovít v rodisku v podaní Folklórnej skupiny (FSk) Uhrovčan, FSk Bukovina a Divadielka Galéria.
O 14.30 h sa pri pomníku Ľudovíta Štúra uskutoční slávnostné zhromaždenie s kladením vencov a vystúpením Danubius Octet Singers pod vedením dirigenta Daniela Simandla. Popoludní bude nasledovať návšteva Rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka a koncert Poluvskej muziky a Ludo Kuruc band.
Súčasťou podujatia budú i sprievodné aktivity v podobe turistického výstupu na vrch Rokoš, výstavy Ľudovít Štúr - Cesta za národným jazykom, zážitkového maľovania so Štúrom a Adelou, ako i detskej zóny s atrakciami.
