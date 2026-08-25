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Úhyn labutí na rybníku v Drženiciach zrejme nesúvisí s vtáčou chrípkou
Prvú informáciu o náleze uhynutej labute dostali inšpektori vo štvrtok 20. augusta.
Autor TASR
Drženice 25. augusta (TASR) - Úhyn labutí na rybníku v Drženiciach v okrese Levice pravdepodobne nesúvisí s vtáčou chrípkou. Potvrdila to Štátna veterinárna a potravinová správa SR. V prípade ďalšieho úhynu a nálezu kadáveru je pripravená bezodkladne konať a odobrať vzorky na vyšetrenie na vtáčiu chrípku.
Prvú informáciu o náleze uhynutej labute dostali inšpektori vo štvrtok 20. augusta. Nasledovala obhliadka miesta nálezu, kde sa po príchode inšpektorov z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Leviciach nachádzal aj pracovník Štátnej ochrany prírody z Nitry. Spoločne vykonali dôkladnú prehliadku okolia rybníka, žiadne zvyšky kadáveru labute sa však nenašli. Na mieste boli zaznamenané iba stopy po perí. Vzhľadom na okolnosti je pravdepodobné, že kadáver odstránil predátor, pravdepodobne líška.
Dve zranené mláďatá labutí sa podľa vyjadrenia miestnych obyvateľov nachádzali na rybníku už začiatkom minulého týždňa. Ani v tomto prípade však nebol nájdený kadáver. „Z hľadiska posúdenia nákazovej situácie nič nenasvedčuje tomu, že by úhyn súvisel s vtáčou chrípkou,“ potvrdili veterinári.
Pri odchode inšpektorov z miesta sa na rybníku nachádzali dva dospelé jedince labute a dve mláďatá. Starosta Drženíc situáciu naďalej monitoruje a v prípade potreby je podľa dohody s veterinárnymi inšpektormi RVPS Levice v kontakte. V pondelok (24. 8.) potvrdil, že situácia zostáva nezmenená.
Podľa názoru odborníkov môže úhyn labutí súvisieť s ich kŕmením chlebom a pečivom, čo spôsobuje nadmerný prísun sacharidov a nesprávny vývin kĺbov a osvalenia končatín u mláďat. Oslabené mláďatá sa zle pohybujú a majú nesprávne rastené tzv. anjelské krídla. Sú preto zraniteľnejšie divou zverou a náchylnejšie na choroby a infekcie. Obec preto vyzvala občanov, aby labute na rybníku nekŕmili chlebom a sladkým pečivom.
Prvú informáciu o náleze uhynutej labute dostali inšpektori vo štvrtok 20. augusta. Nasledovala obhliadka miesta nálezu, kde sa po príchode inšpektorov z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Leviciach nachádzal aj pracovník Štátnej ochrany prírody z Nitry. Spoločne vykonali dôkladnú prehliadku okolia rybníka, žiadne zvyšky kadáveru labute sa však nenašli. Na mieste boli zaznamenané iba stopy po perí. Vzhľadom na okolnosti je pravdepodobné, že kadáver odstránil predátor, pravdepodobne líška.
Dve zranené mláďatá labutí sa podľa vyjadrenia miestnych obyvateľov nachádzali na rybníku už začiatkom minulého týždňa. Ani v tomto prípade však nebol nájdený kadáver. „Z hľadiska posúdenia nákazovej situácie nič nenasvedčuje tomu, že by úhyn súvisel s vtáčou chrípkou,“ potvrdili veterinári.
Pri odchode inšpektorov z miesta sa na rybníku nachádzali dva dospelé jedince labute a dve mláďatá. Starosta Drženíc situáciu naďalej monitoruje a v prípade potreby je podľa dohody s veterinárnymi inšpektormi RVPS Levice v kontakte. V pondelok (24. 8.) potvrdil, že situácia zostáva nezmenená.
Podľa názoru odborníkov môže úhyn labutí súvisieť s ich kŕmením chlebom a pečivom, čo spôsobuje nadmerný prísun sacharidov a nesprávny vývin kĺbov a osvalenia končatín u mláďat. Oslabené mláďatá sa zle pohybujú a majú nesprávne rastené tzv. anjelské krídla. Sú preto zraniteľnejšie divou zverou a náchylnejšie na choroby a infekcie. Obec preto vyzvala občanov, aby labute na rybníku nekŕmili chlebom a sladkým pečivom.