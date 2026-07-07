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Úhyn rýb na rieke Nitra preveruje aj inšpekcia životného prostredia
Hromadnú udalosť zároveň rieši enviropolícia, pričom policajný technik 4. júla odobral vzorky uhynutých rýb, ako aj vzorku vody z rieky.
Autor TASR
Chynorany 7. júla (TASR) - Hromadný úhyn rýb na rieke Nitra v okrese Partizánske preveruje i Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) ako možné mimoriadne zhoršenie vôd. Rovnako v súčinnosti so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) preveruje vyústenia do rieky. Pre TASR to v utorok uviedla SIŽP.
Pripomenula, že hromadnú udalosť zároveň rieši enviropolícia, pričom policajný technik 4. júla odobral vzorky uhynutých rýb, ako aj vzorku vody z rieky.
„Druhové zloženie uhynutých rýb, ako aj presné množstvo uhynutých rýb likvidovaných v kafilérii inšpekcii poskytne Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Partizánske, s ktorou o predmetnom prípade aktívne komunikujeme,“ priblížila SIŽP.
Doplnila, že zároveň v súčinnosti so SVP Dolný Váh preveruje vyústenia do vodného toku Nitra, a to od úseku Partizánske po Chynorany. „Udalosť je v štádiu riešenia,“ ozrejmila.
Hromadný úhyn rýb rôznych druhov zaznamenali rybári v uplynulých dňoch na rieke Nitra pri Chynoranoch v okrese Partizánske. Doposiaľ sa im podarilo vyzbierať 1,5 tony uhynutých rýb, nachádzajú sa približne na desať kilometrov dlhom úseku rieky. Zbierať ich budú ešte niekoľko dní, príčiny úhynu zatiaľ nevedia špecifikovať.
Udalosť vyšetruje i polícia. Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru začal trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia.
Pripomenula, že hromadnú udalosť zároveň rieši enviropolícia, pričom policajný technik 4. júla odobral vzorky uhynutých rýb, ako aj vzorku vody z rieky.
„Druhové zloženie uhynutých rýb, ako aj presné množstvo uhynutých rýb likvidovaných v kafilérii inšpekcii poskytne Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Partizánske, s ktorou o predmetnom prípade aktívne komunikujeme,“ priblížila SIŽP.
Doplnila, že zároveň v súčinnosti so SVP Dolný Váh preveruje vyústenia do vodného toku Nitra, a to od úseku Partizánske po Chynorany. „Udalosť je v štádiu riešenia,“ ozrejmila.
Hromadný úhyn rýb rôznych druhov zaznamenali rybári v uplynulých dňoch na rieke Nitra pri Chynoranoch v okrese Partizánske. Doposiaľ sa im podarilo vyzbierať 1,5 tony uhynutých rýb, nachádzajú sa približne na desať kilometrov dlhom úseku rieky. Zbierať ich budú ešte niekoľko dní, príčiny úhynu zatiaľ nevedia špecifikovať.
Udalosť vyšetruje i polícia. Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru začal trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia.