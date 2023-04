Úhyn rýb na toku rieky Slatina pri Vígľaši naďalej vyšetrujú

Detva 12. apríla (TASR) – Hromadný úhyn rýb na toku rieky Slatina pri obci Vígľaš v Detvianskom okrese naďalej vyšetrujú. TASR to v stredu potvrdil hovorca Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Dávid Vido.



Uhynuté ryby našli na toku rieky začiatkom apríla. Hovorca uviedol, že inšpekcia bezprostredne po nahlásení udalosti urobila obhliadku miesta a zároveň operatívne merania základných ukazovateľov kvality vôd. "Taktiež odobrali vzorky povrchových vôd na viacerých miestach, ktoré by mohli byť potenciálnym zdrojom znečistenia," spresnil s tým, že to bolo pre vykonanie podrobnejších akreditovaných rozborov.



Ako dodal, odhaleniu príčin znečistenia rieky Slatina zároveň pomôžu výsledky analýz uhynutých živočíchov. Tie podľa Vida skúmajú príslušníci odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Policajného zboru. "Pracujeme s viacerými verziami príčin tohto úhynu," uzavrel hovorca.