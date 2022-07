Úhynom rýb v Hornáde sa zaoberajú aj enviropolicajti

Košice 19. júla (TASR) – Úhynom rýb v Hornáde spred dvoch týždňov sa zaoberajú aj enviropolicajti. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová, podľa predbežných analýz k tomu došlo v dôsledku otravy. Ďalšie podrobnosti sú predmetom vyšetrovania. Neznámu toxickú látku označil ako dôvod úhynu aj Slovenský rybársky zväz (SRZ) Košice. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) tvrdí, že bol za tým nedostatok kyslíka v dôsledku prívalového dažďa.



Úhyn nahlásili 6. júla ráno približne na tri a pol kilometrovom úseku od čistiarne odpadových vôd Košice po cestný most Ždaňa. Rybári spozorovali uhynuté ryby aj proti prúdu rieky. Odhadujú, že išlo o niekoľko desiatok kilogramov rýb. Predpokladajú však, že určité množstvo sa postupne zotavilo.



"Do vody sa dostala neznáma toxická látka, pravdepodobne po predchádzajúcej búrke. Svedčia o tom pozorované klinické zmeny v správaní sa rýb a potvrdila to aj pitva odobratých vzoriek rýb," uviedol SRZ Košice.



Podľa Inšpektorátu životného prostredia (IŽP) Košice voda nevykazovala známky znečistenia, nebolo cítiť zápach a na hladine sa nenachádzala pena. Na mieste sa nachádzali uhynuté ryby, ale aj také, ktoré ešte stále žili, dusili sa a snažili sa dýchať vzdušný kyslík. Hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná spresnila, že k takémuto správaniu dochádza pri nedostatku kyslíka vo vode. "Inými pozorovanými znakmi dusenia boli malátnosť rýb a strata únikových reflexov. Obhliadka tiel rýb taktiež nasvedčovala uduseniu, ryby mali kŕčovito roztvorené tlamy a odlúpené viečka žiabier," povedala s tým, že nedostatok kyslíka potvrdilo na mieste aj meranie kvality vody.



"IŽP Košice má na základe kontrolného šetrenia za to, že úhyn rýb a zakalenie vody vo vodnom toku Hornád bolo spôsobené prírodným javom, prívalovým dažďom, ktorý zvíril dnové sedimenty, tie zakalili vodu, čo zhoršilo dýchanie rýb až došlo k ich uduseniu," skonštatovala. Iný zdroj znečistenia, vypúšťanie odpadových vôd alebo únik znečisťujúcich látok, nezistili. Dodala, že nedošlo ani k úhynu iných vodných živočíchov.