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POLICAJT OBVINENÝ Z TÝRANIA MANŽELKY: Hrozí mu väzba

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko

Vyšetrovateľ spracoval aj podnet na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa prokurátor stotožnil a v týchto dňoch o ňom rozhoduje sudca.

Autor TASR
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Žiar nad Hronom 17. júla (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil 36-ročného policajta z dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom z týrania manželky. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.

Spresnila, že policajt mal dlhodobo psychicky aj fyzicky týrať svoju manželku. „Vyšetrovateľ spracoval aj podnet na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa prokurátor stotožnil a v týchto dňoch o ňom rozhoduje sudca,“ objasnila.
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