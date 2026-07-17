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POLICAJT OBVINENÝ Z TÝRANIA MANŽELKY: Hrozí mu väzba
Vyšetrovateľ spracoval aj podnet na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa prokurátor stotožnil a v týchto dňoch o ňom rozhoduje sudca.
Autor TASR
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Žiar nad Hronom 17. júla (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil 36-ročného policajta z dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom z týrania manželky. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
Spresnila, že policajt mal dlhodobo psychicky aj fyzicky týrať svoju manželku. „Vyšetrovateľ spracoval aj podnet na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa prokurátor stotožnil a v týchto dňoch o ňom rozhoduje sudca,“ objasnila.
Spresnila, že policajt mal dlhodobo psychicky aj fyzicky týrať svoju manželku. „Vyšetrovateľ spracoval aj podnet na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa prokurátor stotožnil a v týchto dňoch o ňom rozhoduje sudca,“ objasnila.