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Nečestná policajtka: Spôsobila škodu vo výške 76.000 eur
Počas policajnej akcie bola vyšetrovateľom ÚIS zadržaná jedna policajtka a jedna civilná osoba - jej manžel.
Autor TASR
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Trnava 25. júna (TASR) - Policajtka zaradená na oddelení cudzineckej polície Policajného zboru v Trnave spôsobila refundovaním kolkov škodu vo výške 76.000 eur. Obvinená je zo sprenevery, k trestnej činnosti sa priznala. Informovala o tom hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Andrea Dobiášová.
Príslušníci ÚIS zrealizovali akciu s názvom Bowling v pondelok (22. 6.). „Počas policajnej akcie bola vyšetrovateľom ÚIS zadržaná jedna policajtka a jedna civilná osoba - jej manžel,“ priblížila hovorkyňa. V rámci realizácie sa vykonali zaisťovacie úkony a policajná inšpekcia zaistila viacero dôkazov.
„Vznesené obvinenie bolo policajtke a civilnej osobe, ktorá je v štátnozamestnaneckom pomere Ministerstva vnútra SR, momentálne sa nachádzajúcej v zahraničí. A to za spáchanie trestného činu sprenevery formou spolupáchateľstva za viac ako 1000 samostatných skutkov,“ ozrejmila.
Uvedenej trestnej činnosti sa tieto osoby dopúšťali od roku 2017 do apríla 2025 na pracovisku cudzineckej polície v Trnave, kde v rámci prijímania žiadostí týkajúcich sa pobytovej agendy a úhrady správnych poplatkov vo forme kolkov, si tieto kolky prisvojili, nespotrebovali ich a následne po určitom čase ich vybrali z konkrétnych spisov.
Refundovali ich prostredníctvom poštových pobočiek v mestách Sereď, Galanta, Hlohovec, Nitra a Trnava, pričom takto získané peniaze si nechali pre svoju vlastnú potrebu, doplnila Dobiášová.
Príslušníci ÚIS zrealizovali akciu s názvom Bowling v pondelok (22. 6.). „Počas policajnej akcie bola vyšetrovateľom ÚIS zadržaná jedna policajtka a jedna civilná osoba - jej manžel,“ priblížila hovorkyňa. V rámci realizácie sa vykonali zaisťovacie úkony a policajná inšpekcia zaistila viacero dôkazov.
„Vznesené obvinenie bolo policajtke a civilnej osobe, ktorá je v štátnozamestnaneckom pomere Ministerstva vnútra SR, momentálne sa nachádzajúcej v zahraničí. A to za spáchanie trestného činu sprenevery formou spolupáchateľstva za viac ako 1000 samostatných skutkov,“ ozrejmila.
Uvedenej trestnej činnosti sa tieto osoby dopúšťali od roku 2017 do apríla 2025 na pracovisku cudzineckej polície v Trnave, kde v rámci prijímania žiadostí týkajúcich sa pobytovej agendy a úhrady správnych poplatkov vo forme kolkov, si tieto kolky prisvojili, nespotrebovali ich a následne po určitom čase ich vybrali z konkrétnych spisov.
Refundovali ich prostredníctvom poštových pobočiek v mestách Sereď, Galanta, Hlohovec, Nitra a Trnava, pričom takto získané peniaze si nechali pre svoju vlastnú potrebu, doplnila Dobiášová.