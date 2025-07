V kauze policajnej razie v rómskej osade opäť začali trestné stíhanie

Košice 31. júla (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) na základe pokynu dozorového prokurátora dňa 22. júla opätovne začal trestné stíhanie v kauze policajnej razie v rómskej osade v Moldave nad Bodvou z roku 2013. Upozornil na to denník Sme. TASR to potvrdila hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.



K opätovnému začatiu trestného stíhania došlo „z dôvodu doplnenia právnej kvalifikácie skutku zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa o osobitný motív podľa paragrafu 140 písm. e) Trestného zákona“. Podľa tohto ustanovenia sa osobitným motívom rozumie spáchanie trestného činu z nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie.



Dobiášová doplnila, že k zmene vyšetrovateľa v kauze nedošlo pre namietanú zaujatosť, ale z personálnych dôvodov.



Pri razii 19. júna 2013 v rómskej osade na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou (okres Košice-okolie) zasahovali desiatky policajtov. Šiesti Rómovia vypovedali, že ich bezdôvodne a brutálne bili. Podľa inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá zásah vtedy preverovala, policajti konali v súlade so zákonom. Prokuratúra potom Rómov, pôvodne v pozícii poškodených, obžalovala z krivej výpovede. Tí vinu odmietali a celý proces vnímali ako nespravodlivý. Neskôr došlo k zastaveniu ich trestného stíhania. Vláda SR sa v roku 2021 ospravedlnila za spôsob zásahu ozbrojených zložiek štátu a Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v roku 2022 oznámil uzatvorenie zmieru medzi SR a skupinou Rómov, ktorí boli obeťami razie. V rámci mimosúdnej dohody sa SR zaviazala zaplatiť sťažovateľom odškodné nemajetkovej ujmy vo výške 110.000 eur a tiež daňové náhrady. Rómovia sa v prípade zasahujúcich policajtov sťažovali na zneužitie právomocí, zlé zaobchádzanie a diskrimináciu počas samotnej razie a neskôr aj na policajnej stanici.