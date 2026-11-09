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UK a organizácia Nie rakovine podpísali memorandum o spolupráci
Súčasťou partnerstva bude aj zdieľanie dát, príprava spoločných prieskumov, analýz a projektov zameraných na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti v spoločnosti.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Univerzita Komenského v Bratislave (UK) a občianske združenie Nie rakovine podpísali memorandum o spolupráci. Partnerstvo má prepojiť akademické prostredie, vzdelávanie a klinickú prax s cieľom posilniť boj proti onkologickým ochoreniam. Zameria sa aj na osvetu medzi mladými ľuďmi a zapojenie študentov do projektov v oblasti verejného zdravia. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Eva Kopecká.
„Univerzita nie je len miestom akademického bádania, ale má silnú spoločenskú zodpovednosť. Spojenie s organizáciou Nie rakovine nám umožňuje preniesť vedecké poznatky priamo do praxe a pomáhať tam, kde je to najviac potrebné - v prevencii a edukácii mladej generácie,“ uviedol rektor UK Marek Števček.
Prezidentka pacientskej organizácie Jana Pifflová Španková zdôraznila význam prevencie a vzdelávania v boji proti rakovine. „Veríme, že vďaka tejto spolupráci a energii mladých študentov dokážeme dostať životne dôležité informácie o skríningoch a prevencii k tisíckam rodín po celom Slovensku,“ uviedla.
Spolupráca sa zameria na organizovanie prednášok, workshopov a informačných kampaní o prevencii onkologických ochorení na pôde univerzity. Študenti najmä lekárskych, pedagogických, prírodovedných a spoločenskovedných fakúlt sa budú môcť zapojiť do dobrovoľníckych aktivít, stáží a výskumných projektov organizácie Nie rakovine.
Súčasťou partnerstva bude aj zdieľanie dát, príprava spoločných prieskumov, analýz a projektov zameraných na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti v spoločnosti.
„Univerzita nie je len miestom akademického bádania, ale má silnú spoločenskú zodpovednosť. Spojenie s organizáciou Nie rakovine nám umožňuje preniesť vedecké poznatky priamo do praxe a pomáhať tam, kde je to najviac potrebné - v prevencii a edukácii mladej generácie,“ uviedol rektor UK Marek Števček.
Prezidentka pacientskej organizácie Jana Pifflová Španková zdôraznila význam prevencie a vzdelávania v boji proti rakovine. „Veríme, že vďaka tejto spolupráci a energii mladých študentov dokážeme dostať životne dôležité informácie o skríningoch a prevencii k tisíckam rodín po celom Slovensku,“ uviedla.
Spolupráca sa zameria na organizovanie prednášok, workshopov a informačných kampaní o prevencii onkologických ochorení na pôde univerzity. Študenti najmä lekárskych, pedagogických, prírodovedných a spoločenskovedných fakúlt sa budú môcť zapojiť do dobrovoľníckych aktivít, stáží a výskumných projektov organizácie Nie rakovine.
Súčasťou partnerstva bude aj zdieľanie dát, príprava spoločných prieskumov, analýz a projektov zameraných na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti v spoločnosti.