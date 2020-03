UK a STU: Zmyslom zatvorenia internátov je zabrániť šíreniu vírusu

Bratislava 12. marca (TASR) – Zmyslom zatvorenia internátov Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave pre študentov zo Slovenska je zabránenie šírenia nového koronavírusu. Zhodli sa na tom vedenia dvoch najväčších univerzít.



Rozhodnutie poslať študentov z internátov domov bolo podľa STU adekvátne a správne. "Dôležité je si uvedomiť informačný kontext. Rozhodnutie sme prijímali v čase, keď neexistoval ani jeden prípad výskytu vírusu v univerzitných zariadeniach, vychádzali sme preto z predpokladu, že v danej chvíli sa vírus na internátoch nevyskytuje a nešíri. Zmyslom tohto izolačného opatrenia preto bol pravý opak, a to zabrániť jeho šíreniu," uvádza sa na internetovej stránke STU.



Prorektor UK pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk pre TASR uviedol, že v prvých dňoch nákazy je dôležité sledovať zdroj a všetky sociálne kontakty nakazeného človeka. "Po týždni prednášok a pohybu po celom meste a študentskom mestečku by to už bolo nad ľudské sily. Zároveň tu bola predstava ostrých karanténnych opatrení v Mlynskej doline, ktorá naháňala hrôzu nám aj našim študentom. Povedali sme si, že bude lepšie poslať študentov domov skôr, než sa nákaza rozšíri, byť o krok vpred," vysvetlil Masaryk. Ako dodal, nevie, či toto opatrenie zabráni šíreniu vírusu. "Minimálne sme tým získali niekoľko týždňov času, aby sa zdravotnícke orgány mohli pripraviť na plošné testovanie, vybaviť zdravotníckym materiálom, pripraviť na nápor na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Ďalší priebeh už bude závisieť od tejto prípravy a od našej sebadisciplíny," dodal.



Rektori UK a STU v stredu (11. 3.) rozhodli úplne uzatvoriť vysokoškolské internáty od piatka 13. marca pre slovenských študentov. Riaditeľ Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK Peter Petro pre TASR potvrdil, že v stredu dopoludnia sa na internátoch v Mlynskej doline nachádzalo zhruba 640 ľudí. "Ide o prevažnú väčšinu zahraničných študentov. Zvyšok sú tí, ktorí nemajú kam odísť," priblížil Petro. Zároveň chápe, že najmä zahraniční študenti môžu mať problém sa vrátiť domov. "Preto sme akceptovali túto výnimku a prispôsobili sme všetky režimové opatrenia tomuto stavu," uviedol Petro.



Z vyhlásenia rektorov UK a STU vyplýva, že hlavným cieľom zatvorenia internátov pre slovenských študentov je zabezpečiť ochranu ich zdravia. Od 9. do 21. marca je na oboch univerzitách zároveň prerušená prezenčná výučba.